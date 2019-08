Titkos ibizai nyaraláson ünnepelte születésnapját Meghan Markle

Most került csak napvilágra a hír, miszerint Meghan Markle augusztus elején Ibizán töltött hat napot, hogy ott ünnepelje a születésnapját. A hercegné férjével, Harry herceggel és három hónapos gyermekükkel utazott, a kis Archie-nak így ez volt ez első nyaralása.

A hercegi család egy privát repülőgéppel utazott a spanyol szigetre, ahol hat napot töltöttek egy, a kiváncsi tekintetek elől jól elzárt villában. Meghan augusztus 4-én töltötte be 38. életévét, ez volt az utazás apropója is, de azért is izgalmas a dolog, mert Archie most járt először külfödön.

Meghan Markle egyébként nem először nyaralt a buliszigeten, 2016-ban még barátnőivel járt ott, amiről egy fotó is árulkodik.