Nem csak sör mellé ajánlott Kálci, a gasztroblogger anyuka receptje. Ezt a sörkiflit az egész család imádni fogja, és akár meg is lehet tölteni kolbásszal, de szórhatunk rá sajtot is, ám ezek nélkül is mennyei.

Hozzávalók:

550 g búzafinomliszt (BL55)

80 g zsír (margarin vagy vaj is lehet)

50 g (egy egész) friss élesztő vagy két zacskó szárított

1 ek só (15-20 g) (én ezt sósan szeretem, akinek sok az rakjon csak 10 g-ot)

1 db egész tojás

3 dl tej (2,8%-os)

Recept: