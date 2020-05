Kálci egy lengyelországi konferencián figyelt fel erre a finomságra, így hazatérve utánanézett, mi is ez pontosan, és hogyan kell elkészíteni. A Pletzlach-ot a lengyelek inkább magában fogyasztják nem is zsemlének, de annak is kiváló. Amerikában is sütik onion rolls/buns néven. Enyhén édeskés tésztán a hagyma édességét hihetetlenül jól kiegészíti az a kevéske mák, ami rákerül. Érdemes kipróbálni egészen különleges élmény a puha szinte kalácsszerű tésztájával. Mutatjuk, hogyan tudod elkészíteni otthon.

Hozzávalók:

Tésztához:

 450 g búzafinomliszt

 10 g só

 25 g cukor

 25 g (fél kocka) élesztő

 2,5 dl víz

 20 g olaj

Tetejére:

 tojás

 vöröshagyma

 szemes mák (nem darált)

Recept:

A lisztet összekeverjük a sóval és mélyedést készítünk a közepére. Ide morzsoljuk az élesztőt, rászórjuk a cukrot, ráöntjük a langyos vizet és beleöntjük az olajat. Kidagasztjuk, hogy ne ragadjon a kezünkhöz a tészta, 40 percet kelesztjük. A kelési idő alatt olajon apróra vágott vöröshagymát üvegesre párolunk, kb. 1 cm vastagra nyújtjuk a tésztát, majd egy nagy szájú pohárral kiszaggatjuk. Sütőpapíros tepsin kelesztjük 15-20 percig. Megkenjük felvert egész tojással a tetejét. Egy teáskanál segítségével mélyedést csinálunk a közepére, ide kanalazzuk a kihűlt olajtól lecsöpögtetett hagymát Megszórjuk mákkal a tetejét.

Előmelegítjük a sütőt 230 fokra úgy, hogy egy edényben vizet rakunk a sütő aljába. Kb. 15 perc alatt barnára sütjük.