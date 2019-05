Az orrát, a könyökét, de még a szemgolyóját is meg tudja nyalni ez a lány, akinek extrahosszú a nyelve.

Az óvodában te is többször próbálkoztál azzal, hogy megnyald a könyököd? Fogadjunk, hogy nem sikerült! Nem is sikerülhetett, hacsak nincs akkora nyelved, mint Gerkary Bracho Blequettnek.

A lányt ugyanis olyan hosszú nyelvvel áldotta meg a sors, hogy nemcsak a könyökét, de az orrát és a szemgolyóját is képes megnyalni. Ebben az elképesztő videóban be is mutatja: