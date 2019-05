Őrizetbe vette és gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség a Viking szállodahajó ukrán nemzetiségű kapitányát. Dr. Pál Adrián rendőrezredes és Palotai Zoltán Gábor tűzoltó ezredes a Mokkában beszéltek a tragédiáról.

A szakértők bevonásával zajlott vizsgálatok során felmerült a Viking szállodahajó ukrán nemzetiségű kapitányának felelőssége. Ezért döntöttek úgy, hogy gyanúsítottként hallgatják ki, majd őrizetbe veszik, és kezdeményezik a letartóztatását. A most rendelkezésre álló adatok alapján mi meggyanúsítottuk a kapitányt, tehát valószínű, hogy ő a felelős – mondta dr. Pál Adrián rendőr ezredes a Mokkában. – Természetesen a büntetőeljárás során még további bizonyítékok kerülhetnek elő" – tette hozzá.

A szállodahajó kapitánya tagadja, hogy szabályt szegett A szállodahajó kapitánya, akit a szerdai dunai hajóbalesettel összefüggésben gyanúsítottként hallgattak ki a nyomozók, tagadja a vádakat. A szállodahajó kapitánya, akit a szerdai dunai hajóbalesettel összefüggésben gyanúsítottként hallgattak ki a nyomozók, tagadja a vádakat.

Palotai Zoltán Gábor tűzoltó ezredes pedig arról beszélt, miért nem sikerült még felszínre hozni a roncsot. „Az időjárási körülmények most már ebben a helyzetben nem annyira fontosak, inkább az, hogy nagyon nagy a sodrás, és nagyon magas a Duna. Tegnap búvárok megpróbáltak lemerülni, meg kellene kötni a hajót ahhoz, hogy ki lehessen venni, illetve először át kéne vizsgálni a hajót, mennyire sérült maga a hajótest, milyen állapotban van, akkor lehet mentéstervet készíteni arra vonatkozóan, hogyan legyen kiemelve a hajó. Egyelőre olyan nagy a sodrás, hogy több nemzetközi búvárcsoport is van már Magyarországon, egyelőre nem lehet lemenni" – mondta az ezredes.

Dr. Pál Adrián rendőrezredes az elsüllyedt hajó állapotáról is beszélt. A beszerzett papírok alapján a Hableány megfelelt az előírásoknak. A tűzoltó ezredes pedig elárulta, nem adták fel a keresést az eltűnt személyek után. Amíg a 21 emberről nem tudunk biztosat, addig a keresést folytatjuk. A Duna teljes szakaszára még most is ki van adva a mentés. Folyamatosan keresünk továbbra is".

Folyamatosan próbálják a búvárokat leküldeni, de a Duna állása is befolyásolja azt, mikor tudják a szakemberek megvizsgálni a hajót. „Úgy kell elképzelni, mintha 200 km/h-s szélben dolgozna valaki, olyan sodrása van a Dunának" – mondta a tűzoltó ezredes.