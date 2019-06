Újabb gyanúsítással kell szembenéznie R. Szilveszternek, a soroksári kocogó nő, Gyurik Krisztina feltételezett gyilkosának.

A Blikk információi szerint a rendőrség módosította a gyanúsítását R. Szilveszterrel szemben, aki évekkel ezelőtt megölhette Gyurik Krisztinát. A férfit most különös kegyetlenséggel, aljas indokból elkövetett emberöléssel, illetve szexuális erőszakkal és kifosztással gyanúsítják.

"Nemrégiben közölték a védencemmel az új gyanúsítást, amit tudomásul is vett. Ami különös volt, hogy korábban arról kaptunk tájékoztatást, hogy szexuális erőszak nem történt, most mégis ennek az ellenkezőjét állítja a hatóság. Ügyfelem ahogy eddig, most sem tett vallomást" – mondta a lapnak dr. Lichy József védőügyvéd.

Mint ismeretes: Gyurik Krisztina 2013. szeptember 25-én indult el kocogni otthonából, ha azonban már nem térhetett. Férje és fia, majd a rendőrség is a keresésére indult, nem sokkal később megtalálták meztelen holttestét.

A nyomozók 5 évig nem értek el áttörést, ám tavaly DNS-egyezést találtak a börtönben léső R. Szilveszter és a helyszínen talált nyomok között. Gyurik Krisztina mobiltelefonja is nála volt.