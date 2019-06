Óriási tengeri szörny maradványaira bukkantak az Antarkisz jegében a kutatók.

A kutatók "az igazi Loch Ness-i szörnyként" emlegetik azt a fosszíliát, amit nemrég találtak mélyen az Antarktisz jegében. A lény a valaha élt legnagyobb tengeri dinoszaurusz lehetett.

A maradvány nagyjából 70 millió évvel ezelőttről származik, és egy körülbelül 15 tonnás állaté lehet. A szakemberek szerint úgy nézett ki, mint egy manátusz hosszú zsiráfnyakkal és viszonylag kicsi kígyófejjel.

Bár az ehhez hasonló lények több millió évvel ezelőtt kihatlak, sokakban most ismét feltámadt a remény, hogy a Loch Ness-i szörny valójában nem is legenda, hanem létező dolog – számolt be róla a National Geographic cikke alapján a The Sun.