Sokan kizárólag a Viking Sigyn ukrán származású kapitányát hibáztatják a Hableány tragédiájáért, de hosszas vizsgálat fogja kideríteni, valójában mi is történt. A hajósról egy magyar kollégája nyilatkozott, elárulta, milyen szakembernek tartja.

A Viking Sigyn kapitányának több évtizedes tapasztalata van a hajózás terén, ezért is érthetetlen, hogyan történhetett meg a borzalmas baleset. Május 29-én ment neki a hatalmas szállodahajó a Hableánynak, és süllyesztette el másodpercek alatt. A körülmények vizsgálata még zajlik, sokan azonban a szállodahajó kapitányát teszik felelőssé a történtekért. Az ukrán származású Jurij C.-ről egy magyar kollégája nyilatkozott.