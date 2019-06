A 8 éves Sebestyén Emma Lilit hétfő óta nem találják.

A kislány fotóját a rendőrség is közzétette már, és az édesapja is kétsébeesve keresi a közösségi oldalakon. A hatóságok nagy erőkkel nyomoznak Emma Lili után, nemzetközi körözést adtak ki a megtalálására. Az édesapa friss fotót is mutatott gyermekéről, akinek azóta rövidebb a haja, fül alattig ér, és frufruja is van.