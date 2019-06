A Genfi-tóba fulladt egy nő, amikor a hajójuk felborult a Svájc középső és nyugati részén szombat délután átvonult viharban, a szomszédos Franciaországban is életét vesztette egy német turista, akire rádőlt egy fa kempingezés közben.

A 20 Minuten című svájci híroldal vasárnapi jelentése szerint az előző napi vihar egyes helyeken 122 kilométer per órás sebességgel csapott le, heves esőzéseket és jégverést okozott.

A Genfi-tavon hajózó férfi a járműve felborulása után átúszott egy másik hajóhoz, és két jelzőrakétát is fellőtt, ám mire a mentőegységek megérkeztek, nem tudták megtalálni a társát. A búvárok később bukkantak a nő holttestére. A Bern közeli interlakeni Greenfield fesztivál helyszínét a heves vihar miatt ki kellett üríteni, a rockkoncerteket le kellett mondani.



Ötven kilométerrel távolabb, a franciaországi Haute-Savoie megye egyik kempingjében csapott agyon egy német turistát egy kidőlt fa. Tíz másik ember is könnyebben megsérült a közeli Drome és Isere megyékben. A francia mezőgazdasági tárca szerint a vihar a legnagyobb károkat Drome megyében okozta, amelyet természeti katasztrófa sújtotta övezetnek nyilvánított a tárca.