A kutyára és macskára veszélyes külső élősködők közül leginkább a kullancs, a bolha és a szúnyog ismert széles körben. Azonban más rovarok is veszélyt jelentenek kedvenceinkre, például a lepkeszúnyog. Ez a vérszívó bőrbetegséget okozhat, még jelentősebb azonban a Leishmaniasis veszélye, amit a Leishmania parazitacsalád egyik apró tagja okoz, mely a lepkeszúnyog csípésével kerül a gazdatestbe. A krónikus betegség végzetes is lehet, valamint zoonotikus betegség, tehát emberre is veszélyes. A világ egyes területein a Leishmaniasis komoly egészségügyi probléma.