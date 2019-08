Sűrűbben közlekednek a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) egyes járatai a jövő héten kezdődő Sziget Fesztivál ideje alatt: a szentendrei HÉV-en kívül a nagykörúti járatok, valamint a 901-es és 918-as éjszakai buszok is gyakrabban indulnak a megszokottnál.

A BKK pénteki, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint augusztus 5. és 14. között transzferbuszok járnak a Liszt Ferenc-repülőtér és az Óbudai-sziget között, ezek "beköltözéskor" csak Óbuda felé, a fesztivál zárásakor pedig csak a repülőtér felé visznek utasokat.

A fesztivál idején a szentendrei (5-ös) HÉV sűrűbben, hosszabb szerelvényekkel és éjszaka is közlekedik. A nagykörúti villamosok és villamospótló buszok, valamint a Hungária körúti éjszakai 901-es és 918-as buszok szintén nagyobb kapacitással járnak.

A BKK emellett - mint korábban is - hajójáratot indít a Jászai Mari tér és az Óbudai-sziget között.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a fesztivál miatt a közúti közlekedés rendje is megváltozik: tilos lesz megállni egyebek mellett a Reményi Ede utca, a Benedek Elek utca, a Mozaik utca, a Leányfalu utca és az Óbudai rakpart egy-egy szakaszán.

A rendezvényre Sziget-Budapest Citypass karszalag vásárolható, amellyel - a 100E busz kivételével - korlátlanul lehet használni a BKK teljes hálózatát, valamint a transzferbuszokat, és - mint az a sziget.hu oldalon olvasható - más, nem közlekedési kedvezményeket is igénybe vehetnek viselői.