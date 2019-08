A hírek szerint motorbalesetben elhunyt az amerikaifutball-játékos Cedric Benson.

Motorbalesetben elhunyt a 36 éves amerikaifutball-játékos, Cedric Benson. Az ütközésben a hírek szerint a női utasa is meghalt. A tragikus eset szombat este történt, egy autóval ütköztek Texasban, a helyi idő szerint 10-kor. A balesetben a sajtóértesülések szerint két másik felnőtt is megsérült, de az állapotuk nem életveszélyes - írja a The Sun.