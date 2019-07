Természetesen nem tölgy-, nyár- vagy juharfára kell gondolnod, hiszen ezek valóban nem tarthatóak lakásban, már csak a gyökérzetük helyigénye miatt sem. Vannak azonban olyan, fás hatású növények, melyek könnyedén eléldegélnek a négy fal között is, magasságukkal és formájukkal pedig otthonod ékeként díszelegnek majd.

Ilyen fát válassz!

A narancs, a mandarin és a citrom kiválóan nevelhető, akár magról is lakásban. Metszésüket könnyen el lehet sajátítani, termővé válva pedig csodás látványt nyújtanak.

Jellegzetes, egymásba fonódó szára van, és ami jó hír, hogy igen gyorsan nő. Pár év alatt elérheti a két-három méteres magasságot is. Nagy fényigényű – a tűző napot azonban nem kedveli –, gyakori öntözést igényel, valamint a leveleire spriccelt vízzel párásítani is érdemes. Növekedése nagyban függ a tartásától, amire érdemes komolyabban felkészülni.

