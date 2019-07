A közeljövőben több időt tölthet Amerikában Harry herceg és Meghan hercegné – állítja a királyi család szakértője. Szerinte a pár hamarosan egy saját otthont is vásárolhat magának a tengerentúlon.

Köztudott, hogy Meghan hercegné édesanyja, Doria Ragland az Egyesült Államokban, Los Angelesben él. A királyi család szakértője, Emily Andrews szerint elképzelhető, hogy Harry herceg és felesége hamarosan saját otthont vásárolnak a tengerentúlon.

Az újdonsült hercegné és édesanyja nagyon közel állnak egymáshoz, valószínűleg szeretné, hogy a kis Archie is szoros kapcsolatot alakítson ki a nagymamájával. Ha pedig saját otthonuk lenne Los Angelesben, akkor az iskolai szünetek egy részét ott is tölthetnék – írja a Daily Star. A palota még nem jelentett be semmit erre vonatkozóan.