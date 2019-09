Mindenét pénzzé teszi Xantus Barbara: új életet kezd

A Ripost számolt be arról, hogy Xantus Barbara eladta vidéki csalűdi házát és máshol kezd új életet.

A lap egyik olvasója szúrta ki, hogy a színésznő több dolgot is árul a Facebook Marketplace-en. A medence és a kosárpalánk mellett az autóját is eladásra kínálta. A lap természetesen megkereste Barbarát is, aki megerősítette a költözést.

"Eladtuk a családi vidéki házunkat, de szintén vidéken vettünk is egy másikat" - mondta a színésznő, hansúlyozva, hogy nem magánéleti gondok miatt költözik.