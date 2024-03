Nem akármilyen hajszín lesz a divat: már a világsztárok is ezt az árnyalatot viselik

A szőke haj az egyetlen dolog, ami soha, de soha nem megy ki a divatból. Ehelyett mindig új és új változatokban tér vissza. A legújabb példa erre az "old money" szőke. Ez a lágy, napcsókolta árnyalat, szépen, természetesen illeszkedik az eredeti hajszínhez. Olyan viselet, amely a vörös szőnyegeken is látható, hiszen már több híresség is ilyen hajszínnel vonult: Margot Robbie, Rosie Huntington-Whiteley és Sofia Richie Grainge. Azért lehet különösen kedvelt, mert más szőke hajszínekkel ellentétben ez nem igényel túlzottan nagy odafigyelést.