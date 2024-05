Minden ember önálló individuum, nincs két egyforma arc, még az ikrek esetében sem. Így aztán minden kezelést személyre szabottan kell végrehajtani, függetlenül attól, hogy mi az elnevezése. A Hollywood look is ilyen, ám van egy fontos részlet, amiben megegyezik minden egyes beavatkozás. A lényege ugyanis az, hogy a végeredmény hasonlatos legyen azokhoz az arckarakterekhez, amiket a világsztárok a vörös szőnyegen viselnek.

A Hollywood look kezelések által te is olyan lehetsz, akár egy világsztár

– Ezzel az eljárással úgy tudjuk formálni az arcokat, ahogyan sminkelnék magukat a nők. Ha pél­dául valakinek csontos az arca, annál kiemeljük a já­rom­ívet – árulta el Elbert Alexandra arcesztétikai specialista. – A Hollywood looknál egyértelműen fontos az orcatöltés egy kerekdedebb forma érdekében, ezt a részt a hölgyek sminkelésnél pirosítóval szokták kiemelni. Szintén beletartozik a kezeléssorozatba az állív töltése. Először ezzel kezdünk, utána folytatjuk az állcsúccsal, majd ha valahol még kiegyenlítésre szorul, akkor a szép ív elérése érdekében korrigálunk – tette hozzá a szakember.

Kerülendő a túltöltés

Ha profilból figyeljük az arcot, a jó megjelenésű emberek álla finoman illeszkedik az arc síkjához, vagy kissé inkább túllóg rajta, de semmiképp sem gyengébb a kivetítése. Liz Hurleynek például kissé erősebb az álla, de ettől is kap egy karakán megjelenést. Margot Robbie profilját nézve láthatjuk, hogy az állcsúcsa egyértelműen megtöri az arc síkját.

– A kezelések személyre szabottak. Megvizsgálom, hogy milyen az arcforma: ettől is függ, hogy hová mennyi milliliter hialuronsav töltése ajánlott.

Figyelni kell a túltöltés elkerülésére, mert annak maszkulin hatás lesz az eredménye. Természetesen van szakember, aki ez utóbbit preferálja, stílus kérdése, de én az irányvonalakon belül a természetességet preferálom – ecsetelte a specialista, aki azt is elárulta, hogy a Hollywood look esetében szóba jöhet még a szemöldökemelés is, amelyet botoxszal vagy hia­lu­ron­sav­val végez. – A szemhéj feletti bőrrész rá tud esni a szemhéjra, ez a szemöldök süllyedése; egy idő után a homlok frontális izmai elernyednek. Ezt minimális eljárással, pár ponton történő emeléssel korrigálni lehet.

Másfél óra egy kezelés

Alanytól függően az orrkorrigációt is el lehet végezni, ez esetben a páciens orrának a hegyét lehet picit emelni.

A cél az archarmonizáció, de a leglényegesebb az orcatöltés, az állcsúcs és az állív korrigálása – minden más csak ezeket követi.

Ezt a hármat akár egyszerre is lehet kivitelezni, és másfél-két évig tart az eljárás hatása, szintén egyéntől függően. Ha ajaktöltésre nem kerül sor, akkor akár már a következő hétre tökéletes végeredményt kaphat az alany - írja a Hot Beauty magazin.

– Akár már másnap munkába állhat a páciens, mert nincs lilulás, hiszen ennél az eljárásnál a mélyebb rétegbe fecskendezzük a hialuronsavat, kikerülve a vénákat, így nincs esély a vér­alá­fu­tás­ra – magyarázta a szakértő. – Érzéstelenítéssel együtt körülbelül másfél óra a kezelés, a végeredmény pedig hasonló lesz ahhoz az arcformához, amilyen például a mosolygó Cameron Diazé vagy Margot Robbie-é – részletezte Elbert Alexandra.