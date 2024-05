Villantani ér: a látható melltartó az idei év legnagyobb trendje!

Téged is zavar, ha kilátszik a melltartód pántja a ruha alól és inkább takargatod a fehérneműdet mások elől? Nos, van egy jó hírünk: ezután egy cseppet sem kell ezzel foglalkoznod! Sőt! Kifejezetten divat lett a melltartó-villantás, amit a legnagyobb hollywoodi sztárok indítottak el tavaly, az idei évben pedig még inkább tombol a látható kebeltartók divatja.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint Minnie Mills merész vörös szőnyeges megjelenése a napokban. Mills a Bridgerton sorozat 3. évadjának sajtópremierjén jelent meg igen feltűnő viseletben.

Minnie Mills szettjét sokan túl merésznek, míg mások stílusosnak tartják.

Forrás: WireImage/Netflix's/Getty Images / Arturo Holmes

Fekete egyberuhája látványos derékkialakítást kapott, de efölött elsiklik a szem, és a tekintetet leginkább a mély dekoltázs vonzza. A ruha nyakkivágása ugyanis olyan mélyre sikerült, hogy a színésznő felsőteste teljesen szabadon maradt, így aprócska melltartója került a középpontba. Valószínűleg nem véletlenül. Van, aki szerint ez túl kihívó és ízléstelen, mások szerint inkább bátor és úttörő. Egy azonban biztos: erre a vörös szőnyeges bevonulásra mindenképpen emlékezni fogunk.

Mutasd a melltartód, megmondom ki vagy!

Valószínűleg így volt ezzel Scarlet Johansson is, aki tavaly a Cannes-i filmfesztiválra érkezett egy merész melltartó-villantó szettben, de Charlize Theron, Lilly James, Sydney Sweeney és a szerénységéről ismert Emma Watson is villantott. Az “exposed bra trend” idén is hódít, aminek főleg nyáron örülhetünk: végre nem kell aggódnunk, ha véletlenül kivillan a falatnyi felső alól a melltartónk vagy a bikinink.

Azonban ha te is szeretnéd követni ezt a bátor és bevállalós divattrendet, akkor a következőkre figyelj: válassz különlegesebb fazonú melltartót, amivel látványosat villanthatsz. A fehérneműd jól illeszkedjen a melledre, nehogy véletlenül többet mutass, mint amennyit szeretnél. A melltartód színében és anyagában harmonizáljon a ruháddal.