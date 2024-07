Körömápolás: két hetes kúra a szebb kezekért

Ha két hét alatt szebb és erősebb körmöket szeretnél, kövesd a tippjeinket a körömápoláshoz.

körömápolás Forrás: Shutterstock

Körömápolás kívül-belül

Kesztyű viselése: A víz károsíthatja a körmeinket. Mosogatás, törölgetés vagy autómosás során mindig viselj gumikesztyűt. Ez a körömápolás alapja.

Helyes körömvágás: Ne vágd túl rövidre a körmeidet, és kerüld a körömrágást vagy a körömágybőr túlzott visszatolását. Használjunk reszelőt a körömápoláshoz.

Ápolókrém használata: Fürdés vagy zuhanyzás után krémezd be a kezed és a körmeidet. Masszírozd be a krémet, hogy gyönyörűek legyenek a körmeid.

Speciális körömlakk: Válassz olyan körömlakkot, amely ásványi anyagokat juttat be a körömbe, és védőréteggel látja el a felületét. Ha körmeid nem egészségesek, akkor mellőzd a dekorkozmetikai termékeket. Esetleg használj körömpolírt, ami vegyszerek nélkül varázsolja fényessé a köröm felületét.

Emellett természetes szerekkel is próbálhatsz javítani körmeid állapotán. Az olíva-, mandula- és lenolaj, valamint a citromlé is segíthet. Hetente egyszer vagy kétszer áztasd be a körmeinket ezekbe az olajokba, már akár két hét alatt látványos lesz a változás!

Egészséges Körmök: Táplálkozással a Körömerősítésért

A szép és erős körmök nem csak a megfelelő ápolástól, hanem a helyes táplálkozástól is függenek. A megfelelő vitaminok és ásványi anyagok bevitelével erősítheted körmeidet. Ha szükséges, kérd ki orvos véleményét, és szedj táplálékkiegészítőket. Ha ragyogó körmökre vágysz, figyelj oda az alábbi tápanyagokra:

A-vitamin: A sárgarépa, spenót és édesburgonya A-vitamint tartalmaz, ami hozzájárul a köröm egészségéhez.

B-vitaminok: A B-vitaminok (különösen a biotin) elengedhetetlenek a köröm erősítéséhez. Találhatók például tojásban, dióban és hüvelyesekben.

C-vitamin: A citrusfélék, paprika és brokkoli C-vitamint tartalmaznak, ami segíti a kollagén termelését, és így erősíti a körömágyat.

Cink és vas: Ezek az ásványi anyagok szintén fontosak a köröm egészségéhez. Fogyassz húsokat, magvakat és teljes kiőrlésű gabonákat.

Fehérjék: A haj és köröm alapja a fehérje. Egyél halat, tojást és tejtermékeket, hogy erős körmöket és hajszálakat érj el.

Ne felejtsd el megfelelően hidratálni magad, mert a hidratált bőr és köröm is egészségesebb és erősebb lesz!