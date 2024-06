Műköröm ápolása otthon – Így csináld!

A szép körmöket mindenki szereti! A legtöbben azért döntenek a műköröm mellett, mert vagy nem akarnak, vagy nem tudnak otthon a körmeik ápolásával foglalkozni. Lehet, hogy egyszerűen nincs idejük arra, hogy megfelelően lereszeljék, kilakkozzák. Hiszen nemcsak esztétikusabb, hanem szebb is lesz a végeredmény, ha egy hozzáértő szakember végzi el ezeket a munkákat. Esetleg azért döntünk a műköröm mellett, mert annyira gyenge és vékony a körmük, hogy képtelenek vagyunk megnöveszteni. Lássuk be, valóban nagy türelmet igénylő feladat például kilakkozni a nem író kezünkkel a körmeinket, vagy a lakkozáskor szépen tartani a körmeink vonalát. Hogy a körömlakk száradási idejének kivárását már ne is említsük. Akár kezdő műköröm viselő, akár már régóta műkörömmel élő vagy, a lentebb felsorolt tanácsokat érdemes átolvasnod és betartanod a jövőben, hogy műkörmöd valóban esztétikus és tartós maradjon.

Kis odafigyeléssel sokáig tartós és szép marad a műköröm.

Forrás: Shutterstock/Andrey_Popov

Legyünk kíméletesek. A műköröm könnyebben letörik, mint az eredeti

A műköröm tartósságának egyik kulcsa, hogy igyekezzünk vigyázni rá. Ez alatt nem azt kell érteni, hogy feltett kézzel egész nap ne csináljunk semmit, hanem azt, hogy legalább az olyan tevékenységeket kerüljük, mint a konzervdobozok körömmel történő kinyitása. Hiszen erős feszítés hatására - bármilyen kiváló szakember helyezte is fel -, a műköröm könnyen lepattanhat.

Tartsuk szárazon, hogy megakadályozzuk a fellazulást

Itt sem arra kell gondolni, hogy mostantól amíg műkörmünk van víz nem érhet minket. Inkább arra, hogy ha tudjuk, hogy huzamosabb ideig kell vízzel dolgoznunk (pl.: mosogatás) használjunk hozzá kesztyűt, ezzel is védve körmeinket. Kézmosás, fürdés után pedig alaposan szárítsuk meg körmeinket.

Tiltólistán az acetonos termékek

Az aceton hatására az akril lebomlik, ezért jobb elkerülni, ha műkörmünk van, nehogy kárt tegyen benne. Figyelem! Aceton nem csak a körömlakk lemosóban lehet! Egyes tisztítószerek, festékek, növényvédő szerek is tartalmazhatják. Nem minden műköröm tartalmaz akrilt, de az aceton a gél műkörömnek sem tesz jót.