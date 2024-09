Ki valójában Ines de Ramon, Brad Pitt barátnője? Minden, amit tudunk róla

Ines de Ramont és Brad Pittet először 2022. novemberében látták együtt a színfalak mögött egy Los Angeles-i Bono-koncerten. Alig néhány nappal később külföldi lapok arról számoltak be, hogy Pitt és de Ramon már néhány hónapja randiznak. Azóta Ines több helyre is elkísérte híres kedvesét, többek között a Babylon című filmjének bemutatóján is megjelent, és a friss hírek szerint már össze is költöztek.

Ines de Ramon és Brad Pitt a venecei filmfesztiválon

Forrás: Getty Images

„Brad nagyon sok mindent szeret benne, összepasszolnak” — mondta egy forrás People magazinnak idén júliusban.

Nem Brad Pitt Ines de Ramon első ismert szerelme

A Pitt-tel való kapcsolata előtt Ines de Ramon a Vámpírnaplók színészének, Paul Wesley-nek volt a felesége. Képviselőjük kizárólag a People-nak erősítette meg, hogy a pár három év házasság után 2022. szeptemberében csendben elvált. A válásukat 2024. februárjában véglegesítették.

Mit tudunk Ines de Ramonról?

Az ékszeriparban dolgozik

Ines de Ramon 2013-ban végzett a Genfi Egyetemen, ahol üzleti adminisztrációból szerzett alapdiplomát. Az Institute for Integrative Nutrition által kiadott táplálkozási- és egészségtanácsadói képesítéssel is rendelkezik. Szakmai tapasztalatának legnagyobb részét azonban az ékszeriparban szerezte. A LinkedIn szerint korábban a Christie's ékszerüzletben, és a De Grisogono svájci luxus ékszergyártónál töltött be különböző feladatokat. Jelenleg a Los Angeles-i Anita Ko Jewelry ékszermárka nagykereskedelmi vezetőjeként dolgozik. A cég olyan sztárokat tudhat a rajongói között, mint Hailey Bieber, Kourtney Kardashian és Mandy Moore. 2022. februárjában Ines a márka egyik fotókampányban is szerepelt. A képeket akkor az Instagramján osztotta meg.

Paul Wesley exfelesége

Ines és Paul Wesley színész 2018-ban tették Insta-hivatalossá a kapcsolatukat egy közös fotóval. Addigra már pletykáltak róluk, korábban ugyanis látták őket együtt vacsorázni. 2019-ben aztán felröppentek a hírek, hogy összeházasodtak, de a pár nem kommentálta a híreket. A Vámpírnaplók egyik szereplője, Wesley munkatársa, Nina Dobrev aztán egy podcastban véletlen elszólta magát, hogy kollégájának felesége van.