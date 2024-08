Brad Pitt és Angelina Jolie háborúja véget vethet a színész Ines de Ramonnal való kapcsolatának

A modell szeretne találkozni Angelinával

„Ines nyilvánvalóan hűséges Bradhez, de nem hülye, tudja, hogy minden éremnek két oldala van. Szeretné meghallgatni Angelinát, és mindent megtenni annak érdekében, hogy meggyőzze Bradet, hogy adja meg neki, amit akar és fejezze be ezt a vég nélküli háborút. Brad pedig nagyon szerelmes Inesbe, boldoggá akarja tenni, így lehetséges, hogy végül enged Angelinának” - tette hozzá a bennfentes.

A gyerekek már régóta nem bírják a szülők közti feszültséget

A két színész közötti háború azonban nem csak Inest, de a gyerekeket is megviseli. Többen köztük már csak hivatalis iratokon használják a Pitt nevet, Brad kedvenc gyerneke Shiloh pedig már jogi útra is terelte a névváltoztatását. Hogy Shiloh miért ragaszkodik a névváltoztatáshoz, nem tudni biztosan, egyes források szerint együttérez apjával, de elege lett a szülei közötti csatározásokból, és mivel anyjával él, neki akar kedvezni. Korábban arról is szóltak hírek, hogy a Brad Pitt-től elfodult gyerekek, Maddox, Pax, Zahara és Vivienne is folyamatosan nyomás alatt tartják őt és testvérét, Knoxot, hogy ne pártolják tovább apjukat, kizárólag anyjuk, Angelina Jolie mellett foglaljanak állást a szülők között elmérgesedett vitában.