Bőrápolási TikTok hack, amit jobb, ha elkerülsz: irritációt okoz és az arcbőrt is károsítja

Tele van a közösségi média szépségápolási tanácsokkal, házi bőrápolási, pattanáskezelési tippekkel. Ám a vírusként terjedő TikTok hackek sokszor inkább károsak, mint hasznosak, ahogy a legújabb trend is. Nem kell hozzá más, csak egy is ecet, szódabikarbóna, és már kész is. Ám az eredmény kétséges.

Már a pattanások nyomkodása sem feltétlenül jó megoldás, pláne, ha sok van, de a különböző otthon összekeverhető, pattanáskezelésre ajánlott szerek közül sok kifejezetten káros az arcbőrnek. Szakértők árulták el, hogy az olcsó DIY beauty tippek és TikTok hackek miért nem mindig működnek, ahogy azt is, hogy egy olcsó új arcápolási hack, amely vírusként terjedt el a pattanások ellen küzdők között, károsíthatja a bőrt. A különböző arcápolási TikTok hackek között több a káros, mint a hasznos

Forrás: Shutterstock Miért veszélyes az arcápolási TikTok hack? A közösségi média őrület több millió megtekintést gyűjtött össze, az egyik videó, amelynek címe: „Szódabikarbóna-mézes ecet pattanásokra”, 66,1 millió elérést ért el, míg egy másik hasonló videó 68,9 millió embert ért el, miután a TikTokerek megmutatták előtte és utána fotóikat. Nicola szerint azonban a a barkács bőrápolás pattanások ellen nem mindig hoz ugyanolyan eredményt, és viszketést okozhat a bőrön. A szódabikarbóna természetes savas kémhatású, pH-értéke kilences, így amikor a bőrödön használod, egyensúlyhiányt hozhat létre, ami szárazsághoz vezethet. Ezenkívül az almaecet is nagyon savas, ami nagy irritációt és kellemetlenséget okozhat a pattanásos és sebes bőrön, különösen, ha nagy mennyiségben használják. A DIY trendről a szakértő a következőket mondta: „Ha kiütésekkel küzdesz, és fontolgatod, hogy kipróbálja ezt a TikTok hacket, azt tanácsolnám, hogy keressen biztonságosabb, szabályozottabb és végső soron hatékonyabb alternatívákat. A bőrbarát összetevőkből álló készítmények célzottan és hatékonyan kezelik a testen jelentkező kiütéseket. Bár csábító az olcsó gyors megoldás, de nagyon fontos, hogy ne alkalmazz káros összetevőket, amelyek hosszú távon nagyobb kárt okozhatnak. Tény, hogy a testen megjelenő pattanások csökkenthetik a magabiztosságunkat, de nincs gyors megoldás, a pattanások elleni kezelésnél fontos a türelem, és hogy elkötelezd magad egy olyan rutin mellett, amely bevált és biztonságos bőrápolási összetevőket tartalmaz”. Mi a TikTok hacknél biztonságosabb alternatíva? A szakember szerint a pattanások kezelése biztonságosabb, ha olyan arctisztítót használsz, amely egyszerre simítja, ragyogóvá teszi a bőrt és anélkül oldja meg a hámlasztást, hogy szárazságot vagy bőrirritációt okozna. Masszírozz néhány pumpányi mennyiséget a nedves bőrre, körkörös mozdulatokkal masszírozd a bőrödbe, majd öblítsd le. A hámlás fokozásához masszírozd be a terméket a bőrbe, és hagyd rajta néhány percig, mielőtt langyos vízzel jól leöblíted.