Megkönnyebbülhetnek a rajongók: Vilmos herceg nem teszi meg azt, amitől mindenki fél

Vilmos herceget a legutóbbi megbízatása Aberdeenbe vitte, hogy köszönetet mondjon a városnak azért a komoly munkáért, amit a hajléktalanokért tesznek. A királyi család rajongói azonban nem erre figyeltek: örömmel látták, hogy Vilmos herceg még mindig szakállat visel.

Vilmos herceg és a szakálla Aberdeenben

Forrás: AFP

A trónörökös nagy port kavart az arcszőrzetével, amikor először láthattuk a 2024-es párizsi olimpiai játékok végén közzétett videóban, és úgy tűnik, nem is hajlandó megválni szakállától. Nem is csoda, hiszen új megjelenéséért mindenki rajong. A kommentelők valósággal megőrültek, sokan azt írták, sosem volt még ilyen dögös, és egyenesen követelik, hogy soha ne borotválkozzon többé.

Vilmos hercegnek korábban is volt szakálla

Nem ez az első alkalom, hogy Vilmos herceg szakállat növeszt. 2008-ban a karácsonyi istentiszteletekre sűrű szakállal érkezett, ám az utóbbi években ez nem volt jellemző, úgy tűnt, a trónörökös inkább a csupasz arcot részesíti előnyben. Harry herceg arról az időszakról azt írta Tartalék című könyvében, hogy Vilmosnak megparancsolták, hogy vágja le a szakállát, nem önszántából vált meg tőle. A trónörökös aztán irigykedett Harryre, mert azt a kiváltságot gyakorolhatja, ami neki nem jár: borostával élhet.

Vilmos herceg megváltoztatta a Middleton család életét

James Middleton új könyvében bepillantást enged nővére és Vilmos herceg kapcsolatába, valamint abba, hogyan formálta át Katalin életét a jövőbeli király iránti szerelem. Katalin hercegné öccse a Meet Ella: The Dog Who Saved My Life című memoárjában számos anekdotát oszt meg a brit királyi család tagjairól.

James visszaemlékezett arra a pillanatra, amikor Katalin 2010-ben bejelentette eljegyzését Vilmos herceggel.

„A családunk egy nappal korábban tudta meg a hírt, mint ahogyan hivatalosan bejelentették" – írta James egy részletben. „Katalin, Pippa és én sétáltunk egyet a kutyáinkkal, Ella és Tilly társaságában, majd beültünk egy kis falusi pubba, Bucklebury közelében. Csendben beszélgettünk, miközben próbáltuk visszafogni az izgalmunkat, nehogy bárki gyanút fogjon."