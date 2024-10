Cindy Crawford erre az 5 perces szépségtrükkre esküszik

Cindy Crawford a divat világának egykori legmeghatározóbb alakja, aki bebizonyította, hogy még mindig nem járt le az ideje, ugyanolyan ikonikus, vonzó és szexi ma is, mint egykor a 80-as és 90-es években. Nem szeretné letagadni az életkorát és az idő múlásának nyomait, finom ráncaival szinte nem is foglalkozik. A bőrápolásra viszont nagyon odafigyel. Ennek érdekében előszeretettel alkalmazza a Garshana-t, ami egy hagyományos ájurvédikus gyakorlat, amit minden nap elvégez zuhanyzás előtt.

Cindy Crawford erre az 5 perces módszerre esküszik

Forrás: PA Images via Getty Images

Cindy Crawford szépségének titkos fegyvere

A Garshana a bőr kefélését jelenti szárazon, amely serkenti az anyagcserét, a vérkeringést és a nyirokrendszer méregtelenítő működését. Ezzel fiatalítja, szépíti és rugalmassá teszi a bőrt. Ideális az 50 feletti, öregedő, vagy problémás bőr megújítására. A masszázs dörzsölő mozdulatsorokból áll, melynek hatására a test felmelegszik, a nyirokkeringés felpezsdül, nő a sejtek oxigénellátottsága, a vérkeringés felpezsdül, az emésztés javul, a bőr érezhetően frissebb, feszesebb, fiatalosabb lesz. Segíti a lerakódott méreganyagokat, így csökkenti az undok zsírlerakódást és így a narancsbőrt.

Cindy Crawford szerint ez a leginkább alulértékelt wellnessrutin. „Megszállottja vagyok a száraz testkefélésnek” – mondta a szupermodell nemrégiben, a Who What Wear-nek adott interjújában. „Szerintem nagyszerű a nyirokrendszerednek és a bőrödnek is.”

Mi is pontosan a narancsbőr?

Bőrünknek 3 rétege van: a külső réteg a hám, alatta található az irha, végül pedig a bőralja következik, mely a zsírsejtek rétege. Ez utóbbi réteg szolgál kalóriatárolásra, védelemre, és leginkább ennek a zsírrétegnek a növekedése okozza az elhízást. És a narancsbőr is ebben a legalsó rétegben jön létre, méghozzá a felszaporodó zsírszövet hatására, amitől a sejtek megduzzadnak, és a bőr felszíne kitüremkedik. A bőr egyenetlenségét a kötőszövet rugalmasságának csökkenése okozza.

Narancsbőr ellen nagyon hatékony a mozgás és a masszázs

Forrás: Shutterstock

Mitől jön létre az undok narancsbőr?

Kialakulásának számos oka lehet: a rossz, rendszertelen táplálkozási szokás, a zsírban és kalóriában gazdag tápanyag és mozgásszegény életmód. A cellulit leggyakrabban a combokon, a fenéken, ritkábban akár a has bőrén is jelentkezhet. Kialakulásához, makacs jelenlétéhez hozzájárulhat a zsírban és kalóriában gazdag étrend mellett az alkoholfogyasztás, a dohányzás és a stressz is. Fontos továbbá az is, hogy ha az anyagcserénk felborul, az hajlamosít minket a narancsbőr kialakulása mellett a megemelkedett vérzsírszintre, a magas vérnyomásra, és a cukorbetegségre is.

Hogyan végezzük el Cindy Crawford 5 perces szépség masszázsát?

Körkörös mozdulatokkal kezd el masszírozni a lábad a talpadtól, és haladj lassan felfelé

Menj végig a karjaidon is, a tenyértől kezdve egészen a hónaljig masszírozd át magad

A hasadon felfelé haladj a szív felé, és ne felejtsd el a hátadat is átmasszírozni

A nyaknál viszont lefelé végezd a söprő mozdulatokat, egészen le a dekoltázsodig

Utána ugorj be a zuhany alá, majd jöhet a frissítő fürdő

