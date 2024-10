5 szépségtrend a párizsi divathétről, amit ki kell próbálnod

A 2025-ös tavaszi-nyári divatot bemutató divathetek véget értek, így épp itt az ideje, hogy reflektáljunk arra, hogy miből láttunk a legtöbbet a kifutón. És most kivételesen nem a ruhákra és a kiegészítőkre fókuszálunk, hanem a szépségtrendekre, azon belül is a smink és a hajformázás érdekelt minket igazán, ugyanis ezekből is voltak visszatérő és új irányvonalak. Ráadásul számos trendet már most alkalmazhatsz, nem kell megvárnod a tavaszi-nyári szezont. A párizsi divathét kiemelkedő volt a határok feszegetésében, de természetesen a klasszikus irányzatok helyet kaptak a kedvencek között.

A párizsi divathét a ruhákon és a vendégeken túl a szépségtrendekről sem feledkezik meg

Forrás: Bertrand GUAY / AFP

5 szépségtrend a párizsi kifutókról

A leggyakrabban minimalista sminkben jelentek meg a modellek, így ez marad az örök kedvencünk, de mellette a sminkesek szeretnék, ha kipróbálnál valami újat, valami váratlant, így ebből is lesz a gyűjteményünkben.

Hajformázás szempontjából a végletek között mozogtak a kifutókon megjelenő frizurák. A klasszikus hajviseletek közül a hullámok voltak kiemelkedők, míg a bátraknak érdemes elgondolkodni a szemtakaró frufrun.

Vibráló szemek

Nemcsak az élénk szemhéjtusból láthattunk vagány megoldásokat, hanem vibráló színekben pompázott a szempillaspirál is. A neon színek közül a narancssárga és a pink annyira eltérnek a szemszínektől, hogy megújul tőlük a tekinteted. Külön-külön, de kombinálva is alkalmazhatod, mint a Dries van Noten divatbemutatón is láthattuk.

Vibráló szemek

Forrás: Getty Images

Érkezik a halloween, így ha a hétköznapokban kevésbé alkalmaznád, a halloweeni parti lesz az alkalom, hogy kipróbáld!

Metál részletek

A metál smink a kifutó látványossága

Forrás: Corbis via Getty Images

A metál smink a kifutó látványossága, hiszen kiegészíti a ruhákat és a kiegészítőket. Gyakran a smink és a haj teljes ellentétben áll a ruhákkal, de a tervezők a harmonikus megoldásokat is kedvelik. A Loewe és a Casablanca márkáknak köszönhetően a futurisztikus hatást kölcsönző sminkek csillogást adnak a mindennapjaidhoz. Illetve, nemcsak a tavaszi szezonban, hanem az idei ünnepi szezonban is alkalmazhatod.

Frufru

A frufruval egy se veled-se nélküled kapcsolatban állunk

Forrás: Getty Images

A frufruval egy se veled-se nélküled kapcsolatban állunk. Számtalanszor kiveséztük már, hogy melyik arcformához, homlokmagassághoz vagy stílushoz milyen frufru passzol. És szívesen inspirálódunk olyan sztároktól, mint Audrey Hepburn vagy Dakota Johnson, ha frufruól van szó. A párizsi divathéten a Mugler új szintre emelte a frufru vágatás kérdését, és egy szemre lógó, V alakú frizurát mutatott be, amely nagyon jól kiegészítette a sötét hangulatú ruhakollekciót. Ha bátor vagy és úgy érzed neked való, akkor keress egy jó fodrászt! Nem javasoljuk az otthoni hajvágást.