Kate Moss lánya édesanyja nyomdokaiba lépett: így vonult a kifutón a 22 éves Lila - FOTÓ

Lila Moss bebízonyította, hogy az alma nem esett messze a fájától. Kate Moss lánya ugyanis édesanyja nyomdokaiba lépve a párizsi divathét kifutóján vonult modern hercegnőként. A Disney-meséket idéző szettet a hozzá illő helyen mutatták be, a párizsi Dinsneylandben.

Kate Moss lánya, Lila Moss édesanyja nyomdokaiba lépett

Kate Moss lánya a kifutón: ilyen csodálatosan festett Lila

A 22 éves Lila Moss megmutatta, hogy örökölte édesanyja tehetségét. Kate Moss lánya modellként a párizsi divathét kifutóján vonult, méghozzá igen különleges helyszínen: Disneylandben. Lila egy sárga bodyban mutatta meg alakját, amelyre egy áttetsző, lilás felsőrészt húzott. A szettet fekete magas sarkú egészítette ki, valamint a hercegnőket idéző smink: lila szemhéjak és rózsaszín ajkak.

Így vonult a kifutón Kate Moss lánya, Lila

A híres vidámpark természetesen nem fogadott látogatóak a divatbemutató ideje alatt, amelyen Lilán kívül más sztárok is felvonultak, köztük Kylie Jenner és Irina Shayk. Kate Moss lánya egyébként nem sokkal a bemutató előtt ünnepelte a 22. születésnapját, így a bulira is Párizsban kerítettek sort, amelyen ott volt édesanyja és nagynénje, Lottie Moss is.

