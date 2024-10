Kezelhetetlen, folyton lelapul? Íme az 5 legjobb sampon zsíros hajra – Termékekkel, árakkal

A zsíros hajra ma már szerencsére számtalan megoldás közül válogathatsz, de érdemes időben felismerni, ha baj van. Hajad állapotát a genetikai hatás mellett számos mechanikai (napi fésülés, kefélés), vegyi (festés, dauer, különböző kemikáliák káros összetevői) és környezeti (UV-sugárzás) tényező is jelentősen befolyásolja. De gyakran csak akkor figyelünk fel az intő jelekre, elváltozásokra, amikor hajproblémáink már kialakultak. Ahogy azonban bőrünk állapotáért is sokat tehetünk, hajunk is meghálálja a megfelelő gondoskodást A haj szép, könnyű és dús kinézetének elérése érdekében a legfontosabb a megfelelő ápolás és a helyes sampon kiválasztása zsíros hajra. Nagyon zsírosodó haj esetén a sampon összetételére is érdemes odafigyelni.

Zsíros hajra a legjobb a faggyútermelést szabályozó sampon

Zsíros hajra a faggyútermelést szabályozó termékek a legjobbak

Hol lehet a gond?

A fejbőr normál esetben zsírt állít elő, mely a haj számára szükséges, hogy megőrizze a rugalmasságát és ne töredezzen. Viszont különböző okokból kifolyólag előfordulhat, hogy a fejbőröd több zsírt termel a kelleténél, ilyenkor a haj lelapult, kezelhetetlen, fénylő, fürtökbe ragadt és egyszerűen csúnya lesz – és mindez egy nap alatt. A haj normál esetben egy pár nap alatt zsírosodik, tehát zsíros hajról akkor beszélünk, ha egy nap alatt zsírosodik, és kénytelen vagy naponta hajat mosni.

Kerüld a gyakori hajmosást

Bár a hajmosás gyakorisága mindenkinél változó, a túlzott samponozás nem tesz jót a fejbőrödnek és a hajhagymáidnak. A túltisztítással nemcsak a szennyeződéseket, de a hidrolipid réteget is eltávolítod, amitől fejbőröd ellenálló képessége gyengül, a hajszálak elvékonyodnak. Amennyiben hajad nem kifejezetten zsíros vagy száraz, heti 2-3 alkalom elég lehet. Egyszer-egyszer pedig érdemes száraz samponnal kitolni a hajmosás időszakát.

Ápold megfelelően

A kor előrehaladtával hajunk nem termel elég hajkondicionáló lipidet, ezért pótolnunk kell azokat. Gondozd úgy a hajadat, mint egy érzékeny virágot. Heti rendszerességgel kényeztesd tincseidet mélyhidratáló hajpakolásokkal, hajmosáskor pedig ne feledkezz meg a fejbőröd alapos átmasszírozásáról sem, amitől a hajas fejbőr vérkeringése felélénkül, a hajhagymák megerősödnek. Ehhez választhatod a Baba sampont zöldtea kivonattal.