5 vagány női csizma, amit tuti te is hordani fogsz idén – Termékekkel, árakkal

Ár: 35.995 Ft

Forrás: Reserved

A megunhatatlan örök klasszikusok A trendek jönnek-mennek, de a letisztult elegancia sosem megy ki a divatból. Emiatt egyértelmű, hogy a klasszikus bakancsoknak és csizmáknak is helyük van a cipősszekrényedben. A fekete, barna, szürke színű, letisztult vagy csak finoman díszített csizmák, illetve az örök klasszikus Chelsea fazonok bármivel remekül kombinálhatóak – hivatalos és hétköznapi viselethez egyaránt tökéletesek. Csatos változatban megfűszerezheted kissé a monokróm viseletet. A mi választásunk ezúttal erre a H&M barna darabra esett.

Ár: 21.995 Ft

Forrás: H&M

Vagány trendek új köntösben

Készen állsz a reflektorfényre? Az extravagáns motoros csizmákkal idén ősszel biztosan nem maradsz észrevétlen. A biker look évek óta rendkívül népszerű, és idén sem veszít a vonzerejéből. A koromfekete, robusztus modellek, a térd alá és fölé érő csizmák, a hangsúlyos talpak és szárak, a szegecsek, rátétek és csatok önálló stíluselemeket alkotnak, és pillanatok alatt magukra vonzzák a figyelmet.

Ár: 13.999 Ft

Forrás: bonprix.hu

Nőiesség és vonzerő a hidegben

A hidegebb hónapok elengedhetetlen részei a hótaposó csizmák és bakancsok, amelyek nemcsak a funkcionális hasznosságuk miatt váltak trendivé, hanem stílusos megjelenésüknek köszönhetően is. Ezek a bélelt hótaposók nem csak melegen tartják fázós lábujjaidat a zord időben, de a megfelelő darabokkal kombinálva ütős kis összeállítást varázsolhatsz magadnak. A hótaposók többféle kivitelben is elérhetőek lesznek a hazai üzletekben: belebújós vagy fűzős verzióban, különböző anyag- és talpmegoldásokkal, belül bélelve, kívül szőrmés díszítéssel. Az egyik legpuhább választás talán a Deichmnan női hótaposója, ami a legnagyobb hidegben is hű társad lesz.

Ár: 13.990 Ft

Forrás: Deichmann