Berobbant a harisnyaszezon - 5 menő stílus őszre termékekkel, árakkal

A harisnya mindig remek választás, ha elegáns és csinos megjelenésre vágysz a hétköznapokban. Ráadásul az idei őszi szezonban az alapvető funkcióján túl is nagy hangsúlyt kap ez a különleges kiegészítő. Bár a harisnyára hajlamosak vagyunk csupán egy szükséges őszi viseletként tekinteni, így jobbára nem sok figyelmet kap, a nemzetközi trendeknek és a legújabb divatirányzatoknak hála ezúttal komoly főszerephez jut. Nem mindegy azonban, hogy mivel és hogyan kombinálod.

A harisnya ebben a szezonban hatalmas népszerűségnek örvend

A harisnya örök stíluselem - íme 5 trend, amit muszáj lesz kipróbálnod:

Strasszköves szépségek

Az ünnepi szezonhoz közeledve érdemes beszerezned legalább egy ilyen különleges darabot. Bár az apró strasszköves harisnyák nem hétköznapi viseletre születtek, de ha nem viszed túlzásba a kiegészítőket, elegáns és ellenállhatatlanná teszed az alkalmi összeállításodat. Ezek között vannak visszafogott és egészen merész darabok is, amikben biztos, hogy minden szem a lábaidra szegeződik majd.

Ár: 2.295 Ft

Neccharisnyák

Eleinte kizárólag a Moulin Rouge szabados erkölcsű táncosnői viselték ezt a kihívó és rendkívül provokatív harisnyát, így nem is csoda, hogy ez a ruhadarab az erotikához kapcsolódó világ része lett, na meg persze a „bad girl image” velejárója. Többek között olyan hírességek viselték, mint: Marilyn Monroe, Madonna, vagy Rihanna. Azóta is vegyes érzelemmel fogadják a nők a divatvilágban, pedig ultra szexi megjelenést kölcsönöz még a legszürkébb hétköznapokon is. Van már belőle igazán apró lyukacsos testszínű variáció is, amit egy áttetsző harisnyára is rávehetsz.

Ár: 5.495 Ft

Áttetsző, klasszikus fekete

A sima áttetsző fekete harisnyák ápolnak és eltakarnak, nagyon kifinomultak, elegánsak és nőiesek. Télen bátran válasz a kicsit vastagabb, thermo darabokat, amik puhák, kényelmesek és jó melegen tartanak a nagy hidegben is. Ezeket a darabokat bátran felveheted miniszoknyához, vagy kötött ruhához. A legjobb, ha ehhez a darabhoz valami klasszikus színű magassarkút, csizmát, vagy lapos cipőt viselsz, ami segít abban, hogy kiemeld a lábaidat.