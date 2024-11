Miért nem visel a Z generáció szempillaspirált?

A szempillaspirál néhány generáció tagjai számára elengedhetetlen, hiszen hogyan is tudnánk igéző tekintetet varázsolni nélküle? A Z generáció viszont ebben is úttörő: a természetesség és minimalizmus jegyében a szempillaspirál már nem része a sminknek. A Tiktokon sokféle trend terjedt, erről is azt hittük, hogy majd jön és megy, de amikor a kifutón és a sztárokon sem látunk hatalmas pillákat, akkor elgondolkodtunk, hogy talán ez maradandó.

Hailey Biebernek köszönhető a "clean girl" esztétika, a Z generáció új kedvence.

Forrás: www.instagram.com/haileybieber/

A Z generáció esztétikájába nem fér bele a szempillaspirál

A szempillaspirált i. e. 3000 óta használták, többek között az ókori Egyiptomban. A szempillaspirál azóta számos változáson ment keresztül, hogy a tökéletes viasz- és pigmentalapú formula legyen, míg végül a sminkelés egyik legfontosabb lépése, és a sminkkészlet egyik legfontosabb kelléke lett.

Ezután jött a Z generáció, a TikTok és a természetesség, mint trend.

„Clean girl”

2022-ben a szépségápolásban új irány született, méghozzá Hailey Biebernek köszönhetően. Az ikonikus „clean girl” („tiszta lány”) megjelenése a smink nélküli smink egyfajta újra feltalálása volt. Ennek az alapja a ragyogó bőr, a friss arcszín, a telt és enyhén fényes ajkak, a kifésült szemöldök és a szemek önmaguk természetességében, szempillaspirál nélkül. A kevesebb több elve alapján készülő sminkek a természetességre, a minimalizmusra és az önelfogadásra helyezik a hangsúlyt.

Azóta a a trendnek már többféle változata született, így a szempillaspirál nélküli szemeket merész ajkak egészítik ki. A kifutón is láthattuk, hogy hogyan készül el egy látványos smink, amihez nem dukál a szempillaspirállal kiemelt szem. Ezután érkeztek meg a sztárok, mint Kendall Jenner, Camilla Cabello, Lily-Rose Depp és Hoyeon, akik szintén számos alkalommal szempillaspirál nélkül, de mégis teljes sminkben jelentek meg vörös szőnyeges eseményeken.

Mi áll a háttérben?

Nemcsak Hailey Bieber „clean girl” esztétikája ad választ arra, hogy a Z generáció miért nem visel szempillaspirált, hanem a pandémia időszaka is. A Covid-19 okozta otthonmaradás után a szépséghez való hozzáállás megváltozott. Előtérbe került a bőrápolás, az egészséges életmód és az öngondoskodás. Ahogy az élet visszatért a normális kerékvágásba, sokan hozták magukkal a rutint és a sminkelést teljes egészében vagy részben befejezik. Emellett számos sminkmester is nagy divatnak tartotta a szempillaspirál nélküli megjelenést.

A divattervezők követték a példát, és a minimalista megjelenés mellett döntöttek a kifutóra is. A New York-i divathéten a kifutón többször jelentek meg a modellek csupasz szempillákkal és színes szemhéjpúderrel, többen a teljesen csupasz arc esztétikát választották az annál látványosabb ruhák mellé.

Nem mindenki kedveli

Akármennyire trend, még a Z generáción belül sem talált a szempillaspirál nélküli megjelenés általános elfogadottságra. Sokan, különösen a közel-keleti és dél-ázsiai háttérrel rendelkezők közül, hangot adtak véleményüknek a trenddel szemben amiatt, hogy a merész, sötét és füstös szemsmink kiemeli a vonásaikat, azt sugallva, hogy ez a természetes szépség felé való elmozdulás eurocentrikusnak tűnhet, és figyelmen kívül hagyja a különböző kultúrák által elfogadott sokféle esztétikát.