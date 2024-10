Mutatjuk meddig használhatod a lejárt kozmetikumokat

A lejárt kozmetikumokat hajlamosak vagyunk bőven a lejárati idő után is használni. Habár számos terméknél – például bizonyos kozmetikumoknál, konyhai eszközöknél – a lejárati idő átlépése nem jelent akkora kockázatot, mint az élelmiszereknél, csökkentheti azonban azok hatékonyságát, és némely kozmetikai termék komoly egészségügyi kockázatot hordozhat, ha megfelelő időközönként nem cseréljük le. Lássuk is, mik azok a dolgok, amiket még a szavatossági idejük után is használunk, pedig nem kellene!

Fogkefe, fogkrém

Fogorvosok szerint a hagyományos fogkefét 3-4 havonta kell cserélni. A folyamatos használattól a sörték ugyanis elveszítik merevségüket, elhasználódnak. Ráadásul a régi fogkefében elszaporodhatnak a baktériumok, sőt, akár a penész is, ami komoly veszélyt jelenthet az egészségünkre. A fogkrémek lejárati dátumát a bennük megtalálható fluorid határozza meg, ami maximum két évig tekinthető hatásosnak.

A lejárati időre ne csak a bőrápoló, hanem a sminktermékeknél is figyeljünk oda, hiszen ezek is a bőrünkre kerülnek.

Kozmetikumok

Egy kozmetikum esetében a szag, a szín és az állag is árulkodó lehet. Ha bármelyiket furcsának tartjuk, vagy úgy érezzük, hogy az eredetihez képest megváltozott, esetleg határozottan avas vagy penészes szagú, semmiképpen se használjuk. Lejárati ideje egyébként minden kozmetikumnak kell, hogy legyen, bio és natúr termékek esetén a határozott lejáratot tartják mérvadónak, más esetben a kinyitás pillanatától számított időtartamot jelölik meg.

Szemhéjpúderek, pirosítók

A por alapú kozmetikumok 1-2 év alatt romlanak meg. Érdemes velük együtt a sminkecseteket is lecserélni, hiszen a sörtékbe tapadt maradék ugyanúgy megromlik, tehát azt sem érdemes tovább használni. A por kozmetikumok szavatossága 12-24 hónap.

A lejárt szempillaspirál baktériumok melegágya is lehet,

Szempillaspirál

A szempillaspirál az egyik legnépszerűbb sminktermék: kiemeli a szemeket, és pillanatok alatt valódi WOW-hatást eredményez. De ahogy a penészes kenyeret sem esszük meg, ugyanúgy nem tesz jót, ha lejárt, már félig beszáradt szempillaspirálból próbáljuk meg kikenni a maradékot. Ráadásul idővel baktériumok rakódhatnak le a tubusában, amelyek gyakori használat mellett csúnya bakteriális szemfertőzést okozhatnak, ezért három hónap után feltétlenül le kell cserélni.

Napvédő krémek

Akármennyire is sajnáljuk kidobni a félig elhasznált, tavalyi naptejet, ha lejárt a szavatossága, mielőbb meg kell szabadulnunk tőle. A fürdőszobában pihenve idővel csökken a hatékonysága, a flakon tartalmának összetevői pedig szép lassan lebomlanak, ami allergiás reakciókat, kiütéseket is okozhatnak. Egy átlagos fényvédő 12 hónapig őrzi meg a minőségét, de a lejárati időt a gyártó cég feltünteti a csomagoláson.

A lejárt termékeket soha ne dobd a kukába! Inkább nézz utána az adott márkának, egyre több cég veszi vissza ugyanis ezeket a kozmetikumokat, a környezettudatosságot pedig ajándékkal jutalmazzák. A lejárt kozmetikumokat veszélyes hulladékként is leadhatod a hulladékgyűjtő udvarokban. A FKF honlapján utána tudsz nézni, hogy hol található a hozzád legközelebbi ilyen pont.