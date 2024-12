Karácsonyi nagytakarítás - Így csináld gyorsan és hatékonyan

Tartsd kéznél a takarítóeszközöket: ne kelljen minden felülethez külön eszközt keresned

Forrás: Shutterstock

6. A kényelemnek ára van: a matracokról se feledkezz meg

Gondolta volna, hogy egyetlen matracban több millió poratka is élhet, és minden egyes atka naponta körülbelül 20 ürülékszemcsét termel? Erre válaszol szervezetünk allergiás reakcióval. A matractakarítás során is nagy segítségedre lehet egy jól megválasztott porszívó, és az ágyneműk, takarók magas hőfokon történő mosása is.

