Az elszívó a konyha egyik legkeményebben dolgozó gépe, de gyakran elhanyagolják a tisztítását. Pedig ha tudjuk, hogyan tisztítsuk meg a zsíros elszívó felületeit, az nagyban javíthat a konyhánk esztétikáján. De a szagelszívó tisztítása nemcsak esztétikai, hanem higiéniai szempontból is fontos, hiszen egy tiszta páraelszívó segít megszabadulni a zsírtól, kosztól és még a baktériumoktól is. Íme, hogyan tisztíthatjuk meg a páraelszívó szűrőit, felületeit és lapátjait.

A zsíros elszívó tisztítása nem csak esztétikai, hanem higiéniai szempontból is fontos.

Forrás: Shutterstock/Dragana Gordic

Zsíros elszívó tisztítása lépésről lépésre

A szagelszívó úgy működik, hogy a szűrő és a ventilátor összegyűjti a zsírt, koszt és egyéb szennyeződéseket, így idővel egy ragacsos, piszkos réteg képződik rajta, amely megakadályozza megfelelő működését. Ahelyett, hogy kemikáliákat használnál, válassz biztonságos és hatékony tisztítószert, és nyúlj a kamrába, ahol az ecet és a szódabikarbóna a legjobb természetes tisztítószerek a konyhában. A szódabikarbóna egy lúgos anyag, amely vízzel vagy ecettel keverve feloldja a zsírt és a koszt. Olcsó, nem mérgező, és biztonságos a családtagok és az ételek környezetében.

Ellentétben a maró hatású vegyi tisztítószerekkel és fehérítőkkel, amelyek károsíthatják az elszívó felületét és kellemetlen gőzöket hagyhatnak maguk után, a szódabikarbóna szagtalan, és semlegesíti a kellemetlen szagokat.

Ha naponta főzöl vagy sokat sütsz, érdemes három-négy havonta elvégezni ezt a feladatot. A takarítás előtt érdemes átnézni az elszívó használati útmutatóját, hogy ne sértsd meg a részeket a páraelszívó szétszerelése és tisztítása során.

1. Elsőként gumikesztyűre, fehér ecetre, szódabikarbónára, forró szappanos vízre és egy puha kefére lesz szükséged a páraelszívó szűrőinek tisztításához. 2. Távolítsd el a szűrőket a páraelszívódból. 3. Áztasd őket szappanos vízben, egy csésze fehér ecettel, hogy segítsen feloldani a zsírt. Miután jól kiázott, vedd elő a kefét, és finoman dörzsöld le őket. Ha valami makacs folt marad, készíthetsz egy pasztát ecetből és szódabikarbónából, hogy még jobban feloldja a zsírt, és tiszta szűrőt kapj. Tipp: mindig érdemes egy kis, észrevétlen helyen kipróbálni az új tisztítószert. 4. Alaposan öblítsd le, töröld át, majd hagyd teljesen megszáradni a levegőn. Ha a szűrő teljesen megszáradt, egyszerűen csatlakoztasd vissza.

Hogyan tisztítsuk meg a páraelszívó felületeit?

Bár a páraelszívó szűrőinek tisztítása a legfontosabb feladat, a felületeket sem szabad elhanyagolni. Igaz, hogy a burkolat nem lesz annyira koszos, mint a szűrők, de azért összegyűjt egy adag zsírt, port és egyéb piszkot. Íme, hogyan tisztíthatod meg a páraelszívó burkolatát: ahogy a páraelszívó szűrőinek tisztításánál, most is viselj gumikesztyűt. Szükséged lesz egy puha szivacsra és szappanos vízre és esetleg egy kis szódabikarbónára és fehér ecetre is. A tiszta páraelszívó eléréséhez töröld le a felületeket a szivaccsal. Ügyelj arra, hogy ne dörzsöld túl erősen, mert nem szeretnéd megkarcolni a fémet.

Ha a szivacs és a szappanos víz kombinációja nem elég hatékony, akkor finoman dörzsöld át a felületet az ecet és szódabikarbóna pasztájával.

Végül töröld le a felületet konyhai papírtörlővel, hogy megszáradjon, és hogy eltávolítsd a maradék tisztítószert.