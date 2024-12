A méz jótékony hatásai - Nemcsak a téli betegségek megelőzésében számíthatunk rá

A méz jótékony hatásai szinte végtelenek, ezért nem árt, ha mindig van az otthonunkban legalább egy üveg mézünk. Nincs még egy olyan sokoldalúan alkalmazható csodaszer, mint a méz. Külsőleg és belsőleg is érdemes használni, hiszen antibakteriális és antiszeptikus tulajdonságainak hála növeli szervezetünk ellenállóképességét, erősíti az immunrendszerünket. Természetesen betegség kezelésére önmagában nem elég, de bizonyítottan hasznos kiegészítő. De mire jó még a méz?

A méz jótékony hatásai miatt már ősidők óta használjuk

Forrás: Shutterstock

A méz jótékony hatásai, amikről talán nem is hallottál:

Méz köhögésre, az örök etalon

A nagymamánknak már csak hihetünk: a méz hatékonyan csökkenti a köhögést és a felső légúti betegségekkel összefüggő tüneteket. Kutatások szerint a lefekvés előtt lenyelt, egy kiskanálnyi méz enyhíti a köhögést, így ahhoz is hozzásegít, hogy jobban aludjunk és kipihenten ébredhetünk. Ha fáj a torkunk, készíthetünk magunknak mézes teát, de akár magában is megehetjük a mézet. Nagyon hatásos köhögés elleni szer a fokhagyma, méz, gyömbér kombinációja. Ehhez a gyömbért és fokhagymát puhítsuk fel egy kanállal, majd adjuk hozzá a forró vízhez. 5 perc után édesítsük mézzel, és fogyasszuk egészséggel!

Méz torokfájásra, a legjobb gyógyír

A méz több mint 200 összetevőből áll, például enzimekből, fehérjékből és különböző nyomelemekből. A méz előállítási folyamatának részeként a méhek természetes antibiotikumokat, például pinocembrint is adnak a mézhez, így a különleges összetételnek köszönhetően a kész anyag gyulladáscsökkentő és baktériumölő hatású. Ennek köszönhetően a méz fogyasztása köhögéscsillapító hatású, így ezt sem véletlenül javasolják torokfájás esetén. Teába, üdítőbe is keverhetjük, de csak úgy magában, kanalazva is fogyaszthatjuk. De érdemes kipróbálni azt is, hogy egy kanál mézet elkeverünk egy gyömbér és fél citrom levével, és így nyeljük le.

A méz kiváló tulajdonsága is szerepet játszik a torokfájás enyhítésében

Forrás: Shutterstock

Szívbarát csodaszer, jótékonyan hat a szívünkre

Az életkor előrehaladtával az érfalak rugalmassága csökken, és a vérnyomás is emelkedhet, ami szívbetegségekhez vezethet - különösen genetikai hajlam és egészségtelen életmód mellett. Az időskori szív- és érrendszeri problémák megelőzésében is segítség lehet az édes nektár, hiszen a benne található antioxidánsok és gyulladáscsökkentő vegyületek révén csökkenti az oxidatív stresszt, szabályozza a vércukorszintet és mérsékelheti a szívbetegségek kockázatát. A vegyes virágméz napi kétszeri, 2-2 kávéskanálnyi fogyasztása hatékony kiegészítő megoldás a problémák megelőzésére és a meglévő panaszok kezelésére.

A méz még az emésztésben is segít

Az idő múlásával az emésztőenzimek szintje csökkenhet, ami nehezíti a tápanyagok hatékony lebontását és felszívódását, s a szervezet anyagcseréje is lelassul. Ráadásul a szépkorúakat gyakran kínozzák olyan emésztési zavarok, mint a reflux, a székrekedés, vagy különböző bélproblémák. A méz gyulladáscsökkentő és antibakteriális tulajdonságokkal rendelkezik, valamint elősegíti a jó baktériumok növekedését a bélben - ezzel is támogatva az emésztést. A gesztenyeméz napi két kanálnyi fogyasztásával természetesen támogathatjuk az emésztőrendszer egészségét.