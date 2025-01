A francia nők kedvenc frizurája mindenkinek szimmetrikus arcot varázsol

A femme fatale stílusú frizura visszatérését Sabrina Carpenternek köszönhetjük. A hatalmas loknikért minden nő odavan, hiszen igazi régi hollywoodi glamúrt idézi meg. A énekesnőnek rendkívül jól áll ez a stílus, amit remekül kiegészít a mindig tündöklő sminkje. Sabrina Carpenter arcát kiemeli a gyémántfrufru, amit a francia nők is imádnak: ez a szimmetrikus arc titka.

A Sabrina Carpenter frizura minden arcformához tökéletes, és optikailag szimmetrikus arcot varázsol.

Forrás: ANGELA WEISS / AFP

A gyémántfrufru a tökéletes frizura, ha szimmetrikus arcot szeretnél

Több, mint egy frizura

Sabrina Carpenter jelenséggé vált, és nemcsak énekesnőként: a haja és a sminkje mindig tökéletes harmóniában vannak egymással, megteremtve azt az egységes stílus, amit „Diamond Beauty Concept" néven emlegetnek. A koncepció nemcsak a tökéletes loknikról és a babaarcról szól, hanem a túlzott pírosító használatáról és a hozzá illő ruhákról is.

Mi teszi a Diamond Beauty koncepciót trendivé?

A különleges hajvágási mód, amit csak a profik tudnak igazán jól elkészíteni. A gyémántfrufru a lényeg, a haj hossza nem számít. A frufrunak köszönhetően viszont a fókusz az arcra irányul. A gyémánthajvágás rombusz formát ad az arcnak, amit egy függönyfrufru egészít ki. A frizura az arccsont és az áll között fokozatosra, tépettre van vágva. Ettől lesz az arc optikailag szimmetrikus.

Melyik arcformához ajánlott?

Bármilyen arcformához tökéletes választás, de a legnagyobb változás a szív, az ovális és a kerek arcformákon lesz észrevehető.

Femme Fatale haj

Amikor a hajvágás elkészül, akkor az igazán különleges eredményt azzal éred el, ha hatalmas loknikba csavarod a hajad, hogy elérd a femme fatale-hatást. Ehhez ügyesen szárítsd be a hajad a hajtövektől, amihez használj hajtőemelő termékeket, egy nagyobb átmérőjű hajkefét és egy jó hajszárítót. Ezután tincsenként tekerd hajcsavaróra a hajad, de használhatsz göndörítő hajkúpot vagy más hajformázó eszközt is, amivel a hajad végét szépen tudod formázni. Amikor készen vagy, egy nagyfogú fésűvel fésüld egybe a tincseid. Figyelj arra, hogy a tincseket befelé csavard, így az eredmény Sabrina Carpenter megjelenéséhez hasonló lesz. Dobj fel egy szép sminket, nem sajnálva a pirosítót és már kész is vagy egy péntek esti partira vagy valamilyen különleges eseményre.