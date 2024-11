Bordatörés és női büszkeség: a fűző története

A női fűzők az 1700-a években is a divat szerves részei maradtak, és a korábbi századokhoz hasonlóan is inkább kúp alakúak voltak. A vékony(abb) derék és egyenes tartás mellett a szép dekoltázs is divatba jött, így fűzőkkel a kebleket is felpolcolták.

Női fűző története a 19. században

A női fűző aranykora a 19. századra tehető, amikor a technológia lehetővé tette, hogy a fűzőket még vékonyabbra, akár 40 cm (!) kerületűre szorítsák. Ekkor terjedt el a ma ismert homokóra alakú alakformáló fűző.

Erkölcsi tartás, erény, műveltség kifejezése, karcsúság - ez mind a női fűző történetéhez kapcsolódik.

Forrás: Getty Images

A fűző viselése nem csupán esztétikai okokból volt kötelező, de a nő társadalmi státuszát, műveltségét is kifejezte, ugyanis a fűzőviselés a bonyolult öltözködési etikett ismeretét mutatta, de az erkölcsi tartás, női erény szimbóluma is volt.

A darázsderéknak azonban komoly egészségügyi vonatkozásai is voltak, ugyanis számos feljegyzés bizonyítja, hogy a túl szűkre szorított derék bordatörést okozott, de arra is akadt példa, amikor a lengőbordák átfúrták a májat, ezzel pedig halált okozva viselőjének; az összeszorított belsőszervek rendszeresen okoztak székrekedést, ájulást. Ennek tudatában különösen hajmeresztő az a tény, hogy fűzőt még terhesség alatt is viseltek a nők.

A női fűző egyeduralma egészen az 1920-as évekig fennmaradt, amikor is a háborús pusztítás és a flapper korszak hozta el a fűző végét. Kisebb-nagyobb fellángolások léteznek a fűzők újraélesztésére, míder formájában ma is megtalálható a fehérneműboltok polcain, de a hétköznapi életből napjainkra szinte teljesen kikopott. Egyes szubkultúrákban azonban töretlen népszerűségnek örvend a mai napig, illetve az utóbbi években újra megjelentek az alakformáló fűzők is.