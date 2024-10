Sminktörténelem: hogyan lett a piros rúzs az erő szimbóluma?

A második világháborúban a Szövetséges hatalmak hölgyei viselték a piros rúzst a hazafiasság szimbólumaként, miközben Hitler utálta. Ahogy a férfiak a háborúba mentek, úgy a nők dolgozni, ahol szintén szívesen kenték fel ajkukra a piros színt, hogy normalitást vigyenek a mindennapokba a nehéz idők alatt.

1941-ben és a háború idejére a piros rúzs kötelező volt az amerikai hadsereghez csatlakozó nőknek. Ekkor számos márka jelent meg különböző árnyalatú pirossal, amelyeket a győzelemről neveztek el.

A háború után Hollywoodban lett híres a piros rúzs, hiszen Marilyn Monroe-tól Elizabeth Taylorig minden sztár viselte, a glamúr szimbóluma volt, emlékezetessé tette viselőjét. Terémszetesen mindenki hasonlítani akart kedvenc sztárjára, így a piros rúzs egyre nagyobb népszerűséget kapott, ami mára megállíthatatlanná és feledhetetlenné tette. Nincs olyan nő, akinek ne lenne legalább egy árnyalat a sminkjei között.

A piros rúzsnak van egy progresszivitása, számos popkulturális pillanattal a történelemben. Miközben a szépségtrendek és sminkek jönnek mennek, a piros rúzs mindig is népszerű volt több ezer árnyalatával együtt, és mindig is erőt és státuszt szimbolizált, ahogyan ma is.