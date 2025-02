Csókos ajkak és visszafogott sminkek uralták a BAFTA vörös szőnyegét

A mai este vörös szőnyegén nem volt hiány a csillogásból, mivel Nagy-Britannia és Hollywood legnagyobb tehetségei ragyogták be a BAFTA vörös szőnyegét megjelenésükkel. A ruhákat már kielemeztük, így most a frizurák és a sminkek kerülnek górcső alá. Hannah Dodd finom rózsaszín árnyalatokat választott a szemekre, arcra és ajkakra, míg Camila Cabello rézszínű tónusai összhangba hozták megjelenését. A tintafekete szemhéjtus népszerű volt, de cicás szemforma sem szorult háttérbe, amelyet Ariana Grande is kedvel. Hajakat tekintve az elegáns hátrafésült kontyok népszerűek voltak, de fonatokból is láttunk látványos megoldásokat. Íme, néhány csodálatos frizura és smink.

Gwendolin Christie frizurája volt az egyik leglátványosabb a BAFTA vörös szőnyegén.

A legszebb sminkek és frizurák a BAFTA vörös szőnyegén

Selena Gomez

Selena Gomez bizonyította, hogy a klasszikus szépség sosem megy ki a divatból. Az oldalra fésült bob frizuráját szoros kontyba rendezte, a szemhéjára egy egyszerű barna árnyalatú szemhéjpúder került, és egy lágy rózsaszín púderekkel kiemelt pír adta meg a finom árnyalatot az arcán. Egy túlzó cicás szemhéjtus és őszibarack árnyalatú rúzzsal tökéletesítette a megjelenését.

Lupita Nyong’o

A fonott bob frizura mellé tökéletes vörös ajkakat villantott a színésznő, az arcát pedig egy kis ragyogással emelte ki Lupita Nyong'o a 2025-ös BAFTA-gálán.

Gwendoline Christie

Gwendoline Christie egy lenyűgöző gótikus megjelenést mutatott be, arcot keretező lágy hullámokkal és fonatokkal, amelyeket vékony fekete masnikkal tartott egyben.

Pamela Anderson

Pamela Anderson a nagy hajtól eltávolodva lágy, arcot keretező rétegeket választott. Bőre frissnek tűnt smink nélkül, ajkait rózsaszínű szájfénnyel emelte ki.

Cynthia Erivo

Ugyan a hajakra és a sminkekre fókuszáltunk, de nem mehetünk el szó nélkül Cynthia Erivo manikűrje mellett sem. A Wicked 38 éves sztárja, bordó és krém színű körmöket viselt, amelyeket ezüst és smaragd ékszerek díszítettek. Ez a színválasztás utalás volt a képernyőn megformált karakterére, Elphabára.