Erre senki nem számított: 5 váratlan szépségtrend a párizsi divathétről

Míg az haute couture a látványról, a fantáziáról és a csodáról szól, a párizsi haute couture divathéten az idei tavasz-nyári szezon bemutatóinak darabjai nem voltak annyira elrugaszkodottak. A hét folyamán többek között a Chanel, a Christian Dior, a Giorgio Armani Privé és a Giambattista Valli is olyan smink- és hajtrendeket mutatott be, amelyek egyszerre hordhatóak és kifinomultak. Az elegáns, letisztult megjelenések között feltűntek az intenzív, színpompás vörös ajkak, a tökéletesen meghúzott tusvonalak, valamint a merész és olykor kifejezetten bátor szemöldökök is. Íme az 5 legjobb.

A párizsi haute couture divathéten a vörös rúzs kiemelt szerepet kapott.

Forrás: Corbis via Getty Images

5 szépségtrend a párizsi haute couture divathétről

Minden, ami ’60-as évek

A tusvonalak és a méhkasfrizurák között igazi hatvanas évekbeli hangulat uralkodott Tamara Ralph bemutatóján. A Viktor & Rolf bemutatón is megjelentek a magasra tupírozott hajak, valamint néhány megemelt konty az Elie Saab show-n is látható volt.

'60-as évek haj és smink a Tamara Ralph kifutóján.

Forrás: Getty Images/Tamara Ralph: Runway

Masnik a hajban

A hajmasni továbbra is hódít; sőt, a trend egyre nagyobb teret nyer. A Zuhair Murad bemutatóján a masnikat a gazdagon díszített ruhákkal párosították kifinomult stílusban. A masni könnyen variálható, akár a rockerlány, akár a kedves iskoláslány stílus a célod.

Masnik a Zuhair Murad kifutóján.

Forrás: Getty Images

Kontrasztos füstös szemhéj

A Jean Paul Gaultier, Schiaparelli, Ashi Studio és Armani bemutatóin a szemöldökök nem voltak hangsúlyosak. Az Armani kifutóján a rejtett szemöldököket erőteljes kontrasztú füstös szemmel párosították. Grafit-szürke árnyalat borította a szemhéjat, amelyhez a felső és belső szemhéjon ezüst színt kevertek, melyet a külső sarokban elmostak. Ez a klasszikus füstös szemhéj egy modern változata.

A füstös szemhéj modern változata az Armani kifutóján.

Forrás: Gamma-Rapho via Getty Images

A vörös rúzs

A cseresznyétől a bordóig, a vörös minden elképzelhető árnyalata díszítette az ajkakat a Chanel haute couture bemutatóján. A vörös rúzs egy örök klasszikus, így érdemes megtalálni a bőrszínedhez és stílusodhoz legjobban passzolót.

A vörös rúzs minden árnyalata megjelent a Chanel kifutóján.

Forrás: Corbis via Getty Images/Chanel: Runway

Visszafogott kontúr

Lágyan formázott arcsminkek jelentek meg a Schiaparelli, Giambattista Valli és Zuhair Murad bemutatóin. A kontúrt nem erőteljesen építették fel, helyette lágyan, finoman emeli ki az arcot.