Bárénekesből vált a divat nagyasszonyává: 8 dolog, amit nem tudtál Coco Chanelről

A Chanel divatház alapítójának köszönhetjük a női nadrágot, a kis fekete ruhát és az igazi női blézert. A divattervező izgalmas, fordulatos és meglepő életéről már számos könyv készült. Varázslatos személyiségének titkát sosem fogjuk igazán megfejteni, és mindig egyfajta titokzatosság veszi majd körbe. Coco Chanel alig használta igazi nevét, divatházával üzent a világnak és rengeteg szabályt szegett meg. Halálának 54. évfordulója alkalmából összegyűjtöttünk 8 érdekes tényt a divattervezőről, amelyeken te is meglepődsz majd.

Coco Chanel igazi divatlázadó volt. A divatikon 87 évesen halt meg.

Forrás: Pamela Smith With Coco Chanel/fashion:CB1

Ezt a 8 dolgot biztosan nem tudtad Coco Chanelről

1. A társadalmi réteg, a kényelem és a praktikusság inspirálta

Coco Chanel olyan korszakban nőtt fel, amikor a nőktől elvárták, hogy szűk, kényelmetlen ruhákat viseljenek, de neki más tervei és víziója volt a nők öltözködését és a stílust illetően. Chanel célja az volt, hogy olyan elegáns ruhákat tervezzen, amelyek egyszerre divatosak és kényelmesek. Ebben a férfiruhák és a gyakorlati szükségletek inspirálták, miközben az újításra nyitott, magasabb társadalmi rétegeknek tervezte korszakformáló ruháit.

2. Két ruhája a mai napig híres

Coco Chanelnek köszönhetjük a kis fekete ruha megalkotását, amely szinte minden nő szekrényében megtalálható, még akkor is, ha a címkéjén nem szerepel a híres dupla C logó. A Chanel divatház tervezője az 1920-as évek elején mutatta be ezt az ikonikus ruhadarabot, amely éppoly forradalmi volt, mint az akkori idők. Chanel neve a kétrészes kosztümökkel is összeforrt. A gallér nélküli tweed zakó és a jól szabott szoknya szettje elegáns, nőies megjelenést biztosít, anélkül, hogy merev hatást keltene. Ez is egy elengedhetetlen darabja gardróbunknak, és a mai napig divatos viselet.

3. 12 évesen vált árvává

Sajnos a divattervező gyermekkora nem volt meseország. Chanel Eugénie Jeanne Devolle, egy mosónő és Albert Chanel, egy vándorárus gyermekeként született a Providence Nővérek által vezetett jótékonysági kórházban. Chanel mindössze 12 éves volt, amikor édesanyja meghalt, halálát tuberkulózis, szegénység, terhesség és tüdőgyulladás kombinációja okozta. Anyja halála után Chanel apja elhagyta őt és két nővérét, egy kolostor által működtetett árvaházban hagyva őket, ahol apácák nevelték fel.