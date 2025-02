Töredezettek, gyengék a körmeid? A szakértő szerint ezzel az 5 dologgel erősítheted őket

Valószínűleg már tapasztaltad, hogy milyen a gyenge és töredezett köröm, és elképzelhető, hogy több dologgal is próbálkoztál, hogy erősítsd, de egyik sem vált be. Most szakértő árulta el, hogy mire van igazából szükséged a körömerősítéshez. Legyen szó a 2025-ös legtrendibb körömdizájnokról vagy az otthoni manikűrhöz választott új körömlakk-színekről, az egészséges és erős körmök kulcsfontosságúak. Azonban fontos megjegyezni, hogy a repedezés és töredezés nemcsak a mindennapi igénybevétel következménye lehet, ezért érdemes utánajárni a valódi okoknak, hogy hatékonyan erősíthesd a körmeidet.

A körömerősítés alapja, hogy egészségesen étkezel és megfelelő mennyiségű vitamint viszel a szervezetedbe.

Forrás: Shutterstock

5 dolog, ami segít a körömerősítésben

„A gyenge körmök tápanyaghiányra utalhatnak, különösen biotin-, vas- vagy kalciumhiányra.” – magyarázza Dr. Dendy Engelman, a New York-i Shafer Clinic igazolt kozmetikai bőrgyógyásza. „A túlzott vegyi anyagokkal való érintkezés is gyengítheti a körömágyat. Azt javaslom, hogy vizsgáld meg az étrendedet és az életmódodat, például a dohányzást és az alkoholfogyasztást, hogy azonosítani tudd az esetleges kiváltó okokat.”

Dr. Engelman továbbá megjegyzi, hogy a pajzsmirigyproblémák vagy krónikus betegségek is hozzájárulhatnak a köröm gyengeségéhez, és ha ez az ok, akkor a körömerősítő termékek hatása korlátozott lehet. A jó hír azok számára, akiknek a körmei meggyengültek, hogy a körömerősítők valóban működnek, és néhány változtatással erősebbé teheted a körmeidet.

Hogyan erősítheted a körmeid?

A körömerősítés legegyszerűbb módja az olyan életmódbeli változtatások, amelyekkel erősebbé és egészségesebbé tehetők a körmök.

A megfelelő táplálkozás, hidratálás és a minőségi körömápolók használata segíthet a körmök megerősítésében, emellett figyelned kell a rendszeres körömápolási rutinra is. Érdemes hetente két-három alkalommal körömerősítőt is alkalmaznod.

Mi a legjobb kezelés a gyenge körmökre?

Mivel a törékeny körmöknek több oka is lehet, nincs egyetlen univerzális megoldás sem. Dr. Engelman különböző módszerek kombinálását javasolja a probléma kezelésére, és amikor terméket választunk, fontos, hogy keratint, kollagént vagy növényi olajokat tartalmazó formulát keressünk. Hasznosak lehetnek például a biotin tartalmú étrend-kiegészítők, de csak akkor, ha tényleg biotinhiány áll fenn.