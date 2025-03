Meghan Markle szépségtitkai – Tündökölj úgy, mint a hercegné!

A természetes szépség híveként Meghan Markle mindig ügyel arra, hogy bőre és haja egészséges és ápolt maradjon. Nem csupán a luxuskozmetikumokra esküszik – néhány kedvenc terméke bárki számára elérhető. Korábban saját blogján, a The Tig-en is osztott meg szépségtippeket, de színésznőként adott interjúi is bepillantást engedtek a rutinjába. Összegyűjtöttük a legérdekesebb szépségápolási titkait, amelyeket te is könnyedén beépíthetsz a saját rutinodba.

Forrás: Getty Images

Meghan Markle szépségtitkai

1. Parfüm nélkül sehova

Meghan elmondása szerint szépségrutinjának egyik legfontosabb része az illat: „Ha elindulok otthonról anélkül, hogy fújtam volna magamra parfümöt, képes vagyok visszafordulni.” – árulta el egy interjúban. Kedvenc illatai közé tartozik a Jo Malone Wild Bluebell és a Wood Sage & Sea Salt, valamint az Oribe Côte d’Azur.

2. Természetes hatású smink

A hercegné híres arról, hogy nem rejti el a szeplőit. Egy interjúban elmondta, hogy az egyik legnagyobb bosszúsága, ha alapozóval eltüntetik őket. Kedvenc alapozója a Giorgio Armani Luminous Silk, amelyet szépségszakértője is rendszeresen használ rajta.

3. A tökéletes rúzsszín

Charlotte Tilbury, „Very Victoria

Ára: €37.00

Forrás: https://www.charlottetilbury.com/

Meghan kedvenc rúzsmárkája a Charlotte Tilbury, különösen a „Very Victoria” árnyalat, amely egy természetes, barnás-rózsaszínes nude szín. Érdekesség, hogy ezt az árnyalatot Victoria Beckham ihlette.

4. Arcjóga és masszázs

A hercegné nemcsak krémekkel ápolja az arcát, hanem arcjógával is formálja az arcvonásait. Az egyik kedvenc technikája a Nicola Joss-féle arcizom-szobrászat, amely belülről is segíti az izmok feszesítését. „Bár furcsán hangzik, tényleg működik” – mondta.

A hercegné nemcsak krémekkel ápolja az arcát, hanem arcjógával is formálja az arcvonásait

Forrás: Getty Images

5. Szemöldökformázás

A szemöldök az arc kerete – és ezt Meghan is jól tudja. A londoni Nails & Brows Mayfair szalonban Audrey Hepburn-inspirálta szemöldökformázást kapott, amely elegáns és természetes hatású.

6. A trükkös szempillaspirál

Maybelline Lash Sensational

Ára: 3790 Ft

Forrás: alza.hu

Meghan egy mindenki számára elérhető árú spirálra esküszik: a Maybelline Lash Sensational az egyik kedvence. Emellett mindig használ szempilla göndörítőt is, méghozzá a híres Shu Uemura változatot, hogy szemei még nyitottabbak és élénkebbek legyenek.