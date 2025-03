A 2020-ban a brit királyi családból kilépő Meghan Markle és Harry herceg a Netflixszel kötött megállapodás részeként életmód- és gyerekműsorok gyártására kaptak lehetőséget. A projekt első lépéseként bemutatott With Love: Meghan (Szeretettel: Meghan) azonban a kritikák szerint unalmas, fellengzős magamutogatásba fulladt, amelyet sem a szakma, sem a közönség nem fogadott jól.

Meghan Markle műsorát nem zárták a szívükbe a nézők

Forrás: Northfoto

Gyenge értékelést kapott Meghan Markle sorozata

A közönség reakciója egyértelműen elutasító, ha a With Love: Meghanról van szó. Az IMDb oldalán a műsor 2,7 csillagos átlagot kapott, a Rotten Tomatoes kritikai portálon pedig mindössze 31 százalékosra értékelték. A kommentelők többsége azzal kritizálja a produkciót, hogy öncélú semmitmondás, amelyben Meghan Markle magamutogatása van a középpontban.

A Netflix is sokat bukott

A belső információk szerint a Netflix - amely a Bors információi szerint 100 milliót költött Meghan show-jára - eredetileg teljes kreatív szabadságot adott a párnak, bízva abban, hogy a nevük elegendő lesz a sikerhez. Azonban a várakozás nem igazolódott be, és a gyenge fogadtatás miatt a streamingplatform kénytelen lesz ezentúl jobban beleavatkozni abba, milyen műsorokat készítenek a sussexiek, bár úgy tudni, a With Love, Meghan második szérája is készül.

Az újravágás sem segített a With Love, Meghanon

A műsort eredetileg januárban mutatták volna be, de az utolsó pillanatban elhalasztották. A hivatalos indoklás szerint a Los Angeles-i tűzvész miatt döntöttek így, azonban a pletykák szerint a Netflix vezetői már a premier előtt szembesültek azzal, hogy a műsor minősége elmarad a várttól. Emiatt az utolsó pillanatban megpróbálták újravágni, azonban ez sem segített rajta.