Csábító ajkakat szeretnél? Ezek a rúzsszínek illenek a szájformádhoz

A rúzs az ajkakon kívül pirosítóként vagy kontúrként is használható, és akár a szemhéjadra is kenheted, hogy tökéletesen összhangban lévő megjelenést teremts. Arról nem is beszélve, hogy ha smink nélkül hagyod el a házat, de szeretnél egy kicsit összeszedettebbenk tűnni, egy megfelelő rúzs mindent megváltoztathat. Az ajakformák azonban egyediek, ezért nehéz kitalálni, hogy melyik rúzsszínhez nyúljunk. Ennek ellenére, függetlenül attól, hogy az ajkaid szívalakúak, vékonyak, enyhén asszimmetrikusak vagy tökéletesen arányosak, a rúzs segíthet elérni az egyenletességet és a teltséget is.

A megfelelő rúzsszín kiválasztása feldobhatja az egész megjelenésed.

Forrás: Shutterstock

Így találd meg a számodra legmegfelelőbb rúzsszínt - És mire jó az ajakceruza?

A sminkesek szerint nem számít, milyen rúzst használsz, ha a természetes ajakszínednél néhány árnyalattal sötétebb ajakceruzát választasz. Ez segíthet kiegyenlíteni az ajkaid formáját. Például, ha a felső ajkad nem olyan határozott, húzd ki egy ajakceruzával, így egyből jobban körvonalazódik és még teltebbnek is fog hatni. Ugyanez történik akkor is, ha az alsó ajkad a kisebb.

A szimmetria elérése mellett az ajakceruzával az ajkak alakját is megváltoztathatod. Különösen akkor ha a cupido ívet (az ajkad felső részét) kicsit kövérebbre húzod meg. Ezzel dúsabb hatást érhetsz el.

Egy sminkes szakember szerint a rúzsok segíthetnek a térfogat növelésében. Ha valakinek az ajkai vékonyak, egy világosabb árnyalú rúzssal könnyedén megnövelheti a térfogatukat. Viszont, ha egy tüzes piros rúzst szeretnél felvinni, mindenképp használjt ajakceruzát a tökéletesség miatt.

„Még akkor is, ha nem visszük fel a teljes felületre, és csak a közepére húzzuk, a fehér alaptónus azt az illúziót kelti, hogy az ajkaknak nagyobb felületük van”

– teszi hozzá a szakember.

Ez a rúzsszín minden ajakformához tökéletes

Mivel sokféle ajakforma létezik, nem könnyű megtalálni egy rúzst, amely mindegyikhez tökéletesen passzol, különösen akkor, ha mindenkinek más elképzelése van arról, hogy mi néz ki jól. Néhány kulcsfontosságú dolgot azonban figyelembe kell venni!

Ennek ellenére a nude árnyalat általában jól mutat a legtöbb emberen. A nude szín finom rózsaszínekkel, amely kiegyenlíti az ajkakat, miközben kissé dúsabb hatást kelt, mindig bomba választás. Függetlenül attól, hogy mekkora az ajkad vagy, hogy szimetrikus-e.

Mikor használjunk matt és mikor fényes rúzst?