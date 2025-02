Ez a titka Miley Cyrus szépségének: így utánozhatod le a Grammy-gálás megjelenését

Miley ajkai kontúrozás után kaptak egy kis színt, amire aztán szájfény került a dúsabb hatásért.

Ha újraalkotnád ezt a vagány, rockos megjelenést egy különleges eseményre vagy egy bulira, Kaliardos azt javasolja, hogy fixáld az egészet a T-zóna lepúderezésével és mindig legyen nálad rúzs az ajkaid frissítéséhez.

Így készült Miley Cyrus haja

Miley Cyrus nem viselt póthajat a vörös szőnyegen.

Forrás: FilmMagic/67th GRAMMY Awards

Cyrus hajviselete teljesen más irányt vett, mint a 2024-es Grammy-gálán látott gravitációt meghazudtoló stílusa, ám legalább olyan lenyűgöző volt. Idén Bob Recine sztárfodrász egyenesre szárította Miley szőkésbarna haját, amelyet tompa frufru és állig érő rétegek kereteztek. „Mivel már egy ideje növesztjük az énekesnő haját, szerettük volna az ellenkezőjét csinálni annak, amit tavaly” – meséli Recine. Elárulta, hogy nem használtak póthajat, ő és Cyrus keményen dolgoztak azon, hogy a haja a derekáig érjen.

Mivel a fodrász hőkezelést használt Miley haján, ezért az első és legfontosabb lépés egy hővédő spray volt. Nem használt hajvasalót, az énekesnő haját csak hajszárítóval és egy óriás körkefével szárította egyenesre. Ahhoz, hogy így is maradjon Cyrus haja, a fodrász extra erős hajlakkal fújta be Miley haját, amire aztán fényesítő spray is került, hogy a pára se rontsa el a frizurát.