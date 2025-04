Csúnyán kigyúnyolták A Fehér Lótusz sztárját: így vágott vissza az őt kritizálóknak

A 31 éves Aimee Lou Wood„aljasnak és komolytalannak” nevezte a jelenetet, és azt állította, a poén elsősorban külsejét célozta meg, ám mögöttesen nőgyűlölő elemeket is érzékelt benne.

Aimee Lou Wood fogai: a színésznő úgy érzi, kipécézték

A szóban forgó jelenetben Sarah Sherman amerikai komikus Wood karakterét, Chelsea-t formálta meg, erőteljes manchesteri akcentussal és műfogsorra emlékeztető fogprotézissel. A rövid komikus jelenet részeként elhangzott egy ironikus kérdés is: „Fluorid? Mi az?” – utalva a karakter fogazatára. Aimee Lou Wood később az Instagramon reagált a jelenetre, több történetbe illesztett posztban boncolgatva az őt ért kritikát. Mint írta: „Örülök, ha gúnyt űznek belőlem, amikor az okos és jó hangulatú, de kell lennie egy okosabb, árnyaltabb, kevésbé olcsó módszernek is.”

Aimee Lou Wood úgy érezte, hogy kipécézték a fogai miatt: „Én/Chelsea voltam az egyetlen, akit kifiguráztak.” Kifejtette továbbá, hogy tisztában van azzal, hogy hézagosak és nagyok a fogai, nem rosszak. A kritikáját pedig nem Sarah Sherman ellen fogalmazta meg, hanem a koncepció ellen.

Az Saturday Nigh Live a történtek után bocsánatot kért Woodtól – ezt maga a színésznő írta meg követőinek.

Aimee Lou Wood többezer üzenetet kapott

A posztokat követően Aimee Lou Wood elmondta, hogy több ezer támogató üzenetet kapott, és megkönnyebbült, hogy nyilvánosan is megszólalhatott. A múlt héten a GQ magazinnak adott interjújában már utalt arra, hogy a külseje – különösen a fogai – körüli diskurzus gyakran elhomályosítja színészi munkáját. A színésznő egyúttal azt is megkérdőjelezte, vajon egy férfi színész esetében is hasonló hangsúlyt kapna-e az övéhez hasonló külső: „Nem tudom, ha férfi lennék, akkor is ennyit beszélnénk róla?”

A színésznőt nyilvánosan támogatta húga, Emily is, aki saját Instagram-sztorijában így írt róla: „A csodálat, amit ez iránt a nő iránt érzek, őrületes. Felfoghatatlan. A legjobb nővér. A legjobb emberem a bolygón.”

Aimee Lou Wood karrierje a Netflix Szexoktatás című sorozatával indult, és azóta a brit színjátszás egyik ígéretes alakjává nőtte ki magát.