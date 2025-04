Ez az oka annak, hogy a férfiak levágják a szempillájukat

A TikTok tele van szépségápolási trendekkel, a legújabb viszont kivételesen nem a nőknek szól. Ezúttal a férfi szépségtrendek kerültek a Tiktok fókuszába, hiszen rengeteg videó került fel arról, hogy a férfiak levágják a szempillájukat ollóval vagy hajvágó géppel. Ha valaki rövidebb szempillákkal érzi magát jobban a saját bőrében, az teljesen az ő döntése, de a szempillák megrövidítése mögött más ok áll. Ráadásul a rövid szempillák egyáltalán nem egészségesek.

Ez a férfi szépségtrend egyre népszerűbb Tiktokon, pedig a szemészek nem ajánlják.

Ez az oka az új férfi szépségtrendnek Tiktokon

A férfiak szerint a túl hosszú szempilla nőies, pont ezért vágatják le a sajátjukat. Állítólag ettől sokkal férfiasabb lesz a megjelenésük. Érdemes elgondolkodni azon, hogyan mikor váltak a természetesen hosszú szempillák nőiessé és miért baj, ha valakinek gyönyörű hosszú pillái vannak? Egészségügyi szempontból a szemészek aggódnak emiatt. „A szempillák vágását egyáltalán nem ajánljuk” – mondta Dr. Ashley Hayden szemész.

Először is, miért társítják ezek a férfiak a hosszú szempillákat a nőiességhez?

Mielőtt rátérnénk az egészségügyi kockázatokra, beszéljünk az egyértelmű problémáról: Mi olyan „rossz” vagy „férfiatlan” egy olyan egyszerű és vonzó dologban, mint a hosszú szempillák? Miért érzik úgy egyes férfiak, hogy mindenképp le kell vágniuk a szempillájukat?

A válasz erre talán a társadalmi trendekben és a nemi elvárásokban keresendő. Gondoljunk csak arra, hogy a szemeket a nők szeretik kiemelni, akár sminkkel, akár műszempillákkal. Ez nemcsak az alkalmankénti megjelenést jelenti, hanem a mindennapokat is. A szemsminkkel kapcsolatos reklámok is elsősorban nőknek szólnak, ilyen a képi világuk és aszóhasználatuk is. Szinte nincs olyan nő, aki ne használna legalább szempillaspirált pilláinak meghosszabbítására és szemének kiemelésére.

Ugyanakkor a férfiak körében is előfordul, hogy valaki gyönyörű, hosszú szempillákkal születik, amit bármelyik nő megirigyelne, viszont valamiért ez a férfiak körében már nem tűnik annyira vonzónak, és sokan úgy érzik, hogy férfiasabb lesz a megjelenésük, ha levágják pilláikat.