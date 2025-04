El se hiszed, hogy festett egykor Liptai Claudia – Kollégái szakadnak a röhögéstől: videó

Emlékszel arra, hogy Liptai Claudia egykor a Szomszédok szereplője volt? 1993 és 1999 között összesen 34 epizódban tűnt fel, ahol Mágenheim Julcsi, azaz Ábel Anita belevaló barátnőjét alakította. A műsorvezető-színésznő most egy abban az időben készült fotót tett közzé, amin ő maga és a kollégái is jót nevettek.

Liptai Claudia A Nagy Duett színpadán

Forrás: Tv2

Liptai Claudia frizurája miatt kér elnézést

Liptai Claudia a közösségi oldalain megosztott egy jelenetet - amit itt nézhetsz meg - Szomszédok sorozatból, a kommentelők között természetesen ott voltak mostani és egykori kollégái is. Elárulta, hogy a felvételt Csonka Andrástól kapta, és azt is hozzátette, minden, a kisfilmben látható kollégájától elnézést kér a frizurája miatt. A videóban rajta és Ábel Anita, Kulka János és Németh Kristóf is szerepel.